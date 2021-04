En ciertos casos, las personas afectadas por COVID-19 pueden seguir mostrando síntomas asociados a la enfermedad semanas o incluso meses después de haberla pasado. Estos pacientes tienen lo que se llama Covid persistente y los síntomas pueden ser muy diversos. Pueden ir desde fatiga, dolores de pecho hasta, en casos más graves, coágulos en sangre o accidentes cerebrovasculares.

Más concretamente, el perfil del paciente con covid persisente suele ser una mujer de entre 30 y 50 años de edad, que sufren síntomas durante más de seis meses. Lo dice una encuesta publicada por la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) con más de 2000 pacientes. Los síntomas descritos han llegado a ser más de 200 y no siempre tienen la misma duración.

¿Se imaginan toser sin parar?

Ahora les contamos la historia de Verena, una joven de 16 años de Santiago de la Ribera. Vive una pesadilla desde que se contagió de coronavirus hace 6 meses. Casi sin poder acabar una frase sin toser varias veces. Con problemas para dormir y con miedo a salir a la calle al llamar la atención por sus constantes tosidos. Se contagió de coronavirus en octubre y más de seis meses después tiene Covid persistente. Su vida ha cambiado completamente y necesita de ayuda psicológica porque "Cuando sales, la gente te mira, cuchichea, se aparta... y eso no es algo que le haga sentir bien a nadie". Tiene que comer siempre sola porque al toser todo el tiempo, no puede tragar de forma normal y acaba expulsando la comida.

“Esas toses tan grandes han creado en su cerebro esa orden que a día de hoy sigue“

Pero no sólo tiene tos como secuela, Verena también sufre de inflamación en las articulaciones, "me levanto y a veces tengo una mano que parece un globo y a los dos o tres días ha bajado". Además, la tos afecta a su nervio óptico y al oído. No hay otro caso igual en toda España. Sus padres están desesperados por encontrar una solución. Nacho García, su padre, relata que cuando estaba pasando la infección tenía ataques de tos muy fuertes, que le hacían hasta desmayarse. "Se ve que esas toses tan grandes han creado en su cerebro esa orden que a día de hoy sigue".