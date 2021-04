La localidad de Rambouillet se encuentra en el departamento de Yvelines, el mismo que la localidad de Magnanville, donde en 2016 un hombre mató con arma blanca a una pareja de funcionarios de Policía en su vivienda y posteriormente fue abatido por las fuerzas del orden.

En este mismo departamento, el pasado 16 de octubre un profesor de secundaria fue decapitado tras enseñar una imagen de Mahoma, un caso que extendió en el país el debate de la libertad de expresión o el derecho a la blasfemia.

"Los mismos horrores, la misma infinita tristeza pensando en los allegados y en los compañeros de esta policía asesinada. Los mismos perfiles culpables de esta barbarie, las mismas motivaciones islamistas... No podemos más", ha indicado a través de su cuenta en Twitter la líder ultraderechista Marine Le Pen.

“Les mêmes horreurs se succèdent, la même infinie tristesse en pensant aux proches et aux collègues de cette policière assassinée, les mêmes profils coupables de cette barbarie, les mêmes motifs islamistes...



On n’en peut plus. MLP #Rambouillet“