Los peligros de las bebidas energéticas

Todo empezó cuando empezó a morder los dientes durante la noche, lo que se conoce como bruxismo. Un rechinar de dientes continuado. A Óscar se lo advirtió su novia una noche porque era "demasiado exagerado", pero él no conseguía descubrir lo que le pasaba. Enseguida relacionó su alto consumo de bebidas energéticas con sus problemas de salud y decidió seguir el método empírico: según comenzó a descender su consumo, el rechinar de dientes paró.

Años más tarde, Óscar acudió al médico por problemas urinarios y el médico confirmó lo que él mismo había deducido años antes: el consumo excesivo de bebidas energéticas había afectado a sus esfínteres. Hoy, Óscar recuerda esos episodios con la experiencia que le otorga haber sido consumidor habitual de estos productos: “Llegué a un momento de tolerancia en el que me las tomaba antes de ir a dormir y no me hacía ningún efecto. Me las tomaba por las mañanas de camino al trabajo”. Nuestra compañera y doctora en farmacia, Marián García analiza la composición de estas bebidas en La Hora De La 1.

“Hablamos con Óscar Ballabriga, cuya salud se vio afectada por un consumo excesivo de bebidas energéticas:



"El médico me comentó que estas bebidas han afectado a los esfínteres, entre ellos, a la vejiga"



Lo analizamos en #LaHoraDela1 pic.twitter.com/9erjhZRa6u“ — La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) April 21, 2021