Dos guerreros celtíberos dan un salto en el tiempo y comentan lo que sucede en su entorno, en Soria, en plena España vaciada. Es el argumento de Retógenes y Tangino, una tira de animación en 3D creada con muchas dosis de humor por Marco Castelli, uno de los habitantes de la llamada 'zona cero' de la despoblación.

Marco Castelli, nacido en Ginebra (Suiza) hijo de emigrantes, llegó a España hace más de diez años. Es doctor en Biología Molecular y consiguió una beca para desarrollar un proyecto relacionado con su formación en Madrid. "Después de vivir un año en Madrid" -nos cuenta sentado en un banco desde donde se domina un inmenso valle- "decidí quedarme a vivir en Abejar (Soria), para escapar del estrés de la vida apresurada. Aquí tenía la casa de mis abuelos maternos y aquí tengo tiempo de dedicarme a mis otras pasiones, que son la música, también me encanta recorrer el monte en bicicleta, en fin, dedicarme a cosas más personales".

A la vez, comenzó a distraerse y formarse en animación 3D. "Empecé a trabajar en un programa que se llama Blender, de código abierto y, por tanto, gratis. Luego, me puse a buscar personajes sobre los que practicar. Un día, al ver la foto de una vasija numantina, que me parece preciosa, encontré a estos dos héroes de Numancia".

Heroicos guerreros numantinos

La presentación de cada tira cómica comienza con Retógenes y Tangino saliendo de la vasija y animándose para ir a tomar al bar una "caelia", una cerveza de la época. "¿A que mola?" comenta uno de ellos acodado a la barra mientras desenfunda una espada láser. "Pues no consigo conectar con clientes, como si estuvieran en una galaxia muy lejana. He pensado desplazar el taller donde tengan buena inter vía, acueductos, baños... Claro, y luego ¡nuestras aldeas vacías!”, critican en voz alta aludiendo a la falta de infraestructuras, de comunicación. Con retranca preguntan a uno de los clientes del bar “¿verdad, senador Posadus?”, mientras el político local se escapa por la puerta de atrás.

"Yo creo que si estuvieran aquí Retógenes y Tangino se reirían mucho de tener una autovía que lleva más de diez años en construcción, como es el caso de la autovía del Duero que pasa a escasos kilómetros de Abejar", señala Marco. "Es para mí un desafío interesante y divertido, me río mucho volcando esas críticas con humor. Además, la gente las recibe muy bien. Con humor se pueden expresar muchas cosas".

En la tira cómica, Castelli pone en boca de sus personajes las protestas y reivindicaciones de la España vaciada:

- "Eh, ¿qué tal tu hijo?

- Ahí va el hombre. Ha estudiado fuera y no encuentra trabajo aquí.

- ¡Mira los anuncios!..., buscan gente.

- Esto a él no le interesa. Es ingeniero en nuevas vías de comunicación.

- ¡Y nosotros, incomunicados! Aquí no interesan las nuevas tecnologías, solo guerreros y agricultores.

- Y así nos va, ¿verdad senador Posadus?... ¡Ni caso! Mi hijo aquí no vuelve.

- Con suerte, ¡lo verás en Numantinos por el Mundo!”

En los guiones, Castelli no ahorra sarcasmo: "Hemos cogido el nombre de un senador soriano existente, Posada, pero no es nada personal. Porque al final prácticamente todos los políticos en cuanto salen de aquí cuentan más sus siglas que su tierra. Hay una desconexión entre lo que quiere el pueblo y lo que transmiten los políticos hasta Madrid", afirma el creador.

Añade, desde su experiencia como animador, que conoce "varios ejemplos de personas a las que les encantaría poder desarrollarse profesionalmente en esta zona. Estamos en el siglo XXI, deberíamos estar todos conectados fácilmente. Una serie como la que estoy haciendo se ve desde la India, la ven amigos míos de Suiza, en Inglaterra. Este mundo donde la comunicación es global se pueden desarrollar cosas desde cualquier sitio", opina.

El reto es conseguirlo y Castelli lo ha hecho. Resiste orgulloso en Abejar inspirado en la fortaleza de aquellos heroicos guerreros numantinos, Retógenes y Tangino.