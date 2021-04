La escritora Anaïs Nin (1903-1977) es una de las personalidades más fascinantes del Siglo XX, que hizo de su vida una búsqueda de la libertad personal y sexual que quedó reflejada en sus famosos diarios, en los que relató sus infidelidades con el escritor Henry Miller y su esposa June e incluso una relación incestuosa con su padre. Ahora un cómic recrea esa época en la que la vida de Anaïs Nin cambió para siempre: Anaîs Nin. En un mar de mentiras, que viene precedida por su éxito en Francia (ha vendido más de 30.000 ejemplares y ha recibido varios premios entre los que destaca el del Público en el Festival de Angulême).

Es el primer título de una nueva editorial Garbuix Books, que está dirigida por Montserrat Terrones (quien fuera editora de La Cúpula durante varios años). Montserrat nos comenta por qué ha decidido comenzar la andadura de la editorial con este cómic: "Bueno, creo que la decisión fue más del libro que no mía. Cuando lo leí, quedé tan enamorada tanto del dibujo como de la historia, que no me quedó otro remedio que publicarlo, lo tuve clarísimo, y también que iba a ser el primero en salir, porque me pareció un título muy potente y una buenísima carta de presentación".

Montserrat (Granollers, 1979), nos cuenta lo que nos vamos a encontrar en este libro: "El cómic está basado en dos libros suyos, Incest y Henry and June (añade Montserrat) en los que habla tanto de la relación con su padre como del triángulo con Henry Miller y su mujer June. Sin pretender ser un libro de historia, los hechos narrados se corresponden con lo que Anaïs Nin ha explicado en sus escritos".

Montserrat destaca el valor que tuvo su protagonista, en una época en la que la mayoría de las mujeres estaban relegadas a las tareas del hogar: "Destacaría que f ue una mujer que se atrevió a ser ella misma , cosa que no es fácil y ya se ve en la obra que tuvo muchas luchas internas al respecto. Tendemos a creer que somos libres, pero en realidad no es así. La libertad tiene un precio y muy pocos están dispuestos a pagarlo . Anaïs Nin exploró tanto su personalidad como su sexualidad, en un momento en que esto no estaba bien visto, y además se atrevió a escribir sobre ello y encima a publicarlo".

La sexualidad y el incesto

En una época en la que se celebraba la exaltación de la sexualidad por parte de Henry Miller, sin embargo seguía escandalizando la sinceridad de Anaïs sobre ese mismo aspecto. "Supongo que la vivió entre el anhelo y una cierta conflictividad -nos comenta Montserrat-. No me parece que Anaïs Nin fuese una persona que sintiese culpa, o al menos no lo parece a través de su obra, pero evidentemente debió de generar conflictos internos porque el entorno no acompañaba. Creo que intentó vivir la sexualidad al máximo, y con eso no me refiero a la cantidad, sino a la calidad, es decir, que esperaba del sexo algo más que un acto mecánico, es decir, lo entendía como un mecanismo de placer y no se resignó a que no fuese así".

"Me parece muy valiente, porque no era normal, de hecho hoy sigue siendo difícil todavía, que se acepte que las mujeres reclamen abiertamente su derecho al placer -añade la editora-. Sobre el erotismo literario, creo que sí, que fue una de las pocas mujeres que en ese momento hablaba abiertamente sobre sexualidad y desde el punto de vista de la mujer".

Página de 'Anaîs Nin. En un mar de mentiras'

Lo más escandaloso de sus diarios fue la supuesta relación incestuosa de Anaïs con su padre, Joaquín Nin, un compositor y pianista cubano, de ascendencia española, que abandonó a la familia cuando Anaïs solo tenía once años. La escritora confesaba en sus escritos que, cuando volvió a reunirse con él, ya de adulta, vivieron una relación incestuosa.

"El incesto es un tabú, por lo cual genera incomodidad -asegura Montserrat-. En su caso parece ser una relación consentida, aunque narra un episodio bastante oscuro ocurrido durante la infancia y el retrato que hace del padre no es bastante ambivalente. Está claro que la figura del padre tuvo mucha influencia y no toda positiva en su vida y que la marcó para siempre. Lo que me parece muy relevante es cómo lo refleja Léonie Bischoff, sin emitir ningún tipo de juicio o valoración".