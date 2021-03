EE.UU. anuncia nuevas medidas para abordar la violencia contra asiáticos

Las autoridades neoyorquinas han anunciado que están investigando una agresión contra una mujer asiática de 65 años, el último episodio de este tipo que se suma al aumento de los ataques contra asiáticos en el país.

En un vídeo publicado por la Policía de Nueva York se puede observar cómo un hombre tira a una mujer al suelo de una patada y después le propina varias más en la cabeza. Según la Policía, el sospechoso hizo comentarios racistas contra asiáticos mientras golpeaba a la mujer, que fue hospitalizada con heridas graves. En el vídeo también se puede observar como un grupo de testigos se mantiene al margen de la agresión.

“��WANTED for ASSAULT: Do you know this guy? On 3/29/21 at approx 11:40 AM, in front of 360 W 43 St in Manhattan, the suspect punched and kicked a 65-year-old woman while making anti-Asian statements. Any info? DM @NYPDTips or anonymously call them at 800-577-TIPS. pic.twitter.com/WRE4kSHtRG“