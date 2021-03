El volcán Fagradalsfjall, a unos 30 kilómetros de la capital de Islandia, Reikiavik, en el extremo suroccidental de la isla, ha entrado en erupción, según ha informado el servicio meteorológico del país.

"Según las primeras informaciones, la fisura tiene unos 200 metros de longitud", ha indicado la Oficina Meteorológica de Islandia junto con una foto en su canal de Twitter en la que se muestra un resplandor rojo de lava sobre la cumbre volcánica.

