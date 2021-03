En unas horas termina el plazo que le ha otorgado el Ministerio de Agricultura y Pesca para que los responsables del transporte de las reses comuniquen si van a sacrificar a los animales vivos que están en el buque Karim Allah. De no hacerlo, será la administración la que lo lleve a cabo, eso sí, de forma subsidiaria. De esta situación también están pendientes en aguas de Grecia, ya que allí está fondeado el buque Elbeik, que también tiene destino España, pero de momento ha dicho que no vendrá a aguas españolas hasta que no se resuelva la sicuación de los animales del Karim Allah.

Es una situación, la que está ocurriendo aquí en el puerto de Cartagena, que se está alargando demasiado. El tráfico de animales vivos desde el puerto de Cartagena está cerrado desde que llegó el buque y ya esta situación está empezando a afectar a la economía de los ganaderos murcianos. En los diez días de cierre del Puerto de Cartagena se habrían perdido tres millones de euros.