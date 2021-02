La iniciativa de Vox derogar la Ley contra la violencia de género mediante una legislación de violencia intrafamiliar ha recibido el rechazo unánime de todos los grupos parlamentarios.

Todos los partidos han adelantado que votarán en contra de la propuesta y, excepto PP y Ciudadanos, han renunciado intervenir en el debate y han optado por leer los nombres de 1.081 mujeres asesinadas por violencia machista desde 2003.

En español, catalán y gallego, los diputados de PSOE; Unidas Podemos; PNV; BNG; Compromís; Bildu; la CUP; Más País; BNG; PDeCAT; ERC; JxCat y ERC que han subido al estrado han recordado a las víctimas mortales de la violencia de género entre aplausos de todas las fuerzas representadas en la Cámara Baja a excepción de los diputados del partido liderado por Santiago Abascal.

Los distintos grupos han acordado este gesto ante la postura negacionista de Vox, que pretende derogar la Ley contra la violencia de género y el Pacto de Estado mediante una proposición de ley de violencia intrafamiliar.

"En recuerdo de las 1.081 mujeres asesinadas desde 2003 en el Estado y frente a quienes intentan negar la realidad, desde nuestro grupo queremos decir alto y claro que la violencia machista sí tiene género", han expresado este martes los portavoces de grupos parlamentarios de distinto signo.

Un gesto al que se ha referido en su cuenta de Twitter la ministra de Igualdad, Irene Montero: "Unidad feminista y ni un solo paso atrás contra la violencia machista", ha escrito.

Mientras que diputada de Vox Macarena Olona lo ha calificado de "espectáculo bochornoso" y considera que las 1.081 mujeres asesinadas son la constatación de que la ley de 2004 "profundamente ineficaz y un absoluto fracaso".

"Deshacer los abusos" de la Ley

Su compañera de escaño Carla Toscano ha sido la encargada de defender la iniciativa para "deshacer y enmendar" los "abusos" de la Ley contra la violencia de género y del Pacto de Estado.

Toscano ha manifestado que se trata de un texto para "proteger a todas las víctimas sin que importe sexo, edad u orientación sexual", así como a la familia, con penas iguales "sea quien sea la víctima y el agresor". Igualmente ha denunciado "la dictadura del feminismo" y la "ignominia de las leyes de género".

A juicio de Toscano, la Ley contra la violencia de género penaliza y criminaliza a los hombres por el hecho de serlo y "prevé tribunales de excepción", y por ello su partido propone acabar con los juzgados de violencia sobre la mujer y endurecer las penas para todas las violencias que se produzcan en el ámbito de la familia, no sólo de la pareja.

"El hombre no es el enemigo, es la violencia, la violencia no tiene género, sexo, edad ni orientación sexual", ha insistido la diputada de Vox, quien ha asegurado que "no se puede proteger a las personas según sus genitales".

Tanto el PP como Ciudadanos, aunque no han participado en la lectura de los nombres, se han unico en el aplauso y en sus intervenciones han defendido la necesidad de luchar contra esta violencia específica contra las mujeres y no dar ni un paso atrás.