Aitor Esteban, portavoz PNV en el Congreso sobre los presupuestos: "Esta era la única mayoría posible"

Aitor Esteban, portavoz del Partido Nacionalista Vasco (PNV) en el Congreso de los Diputados ha sido entrevistado en el programa de TVE ‘Las cosas claras’ para hablar sobre la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. Unos presupuestos que han ido acompañado de largas negociaciones y críticas de la oposición: “Esta era la única mayoría posible. No hay otra fórmula que sume los suficientes escaños en el Parlamento hoy en día para conformar un Gobierno y para mantenerlo”.

La renuncia del rey emérito a regresar

Otros de los puntos que actualmente están sobre la mesa es la decisión del rey emérito Juan Carlos I de no regresar a España por Navidad. El ex Jefe del Estado ha declarado que no quiere poner en riesgo su salud debido a la pandemia ya que es persona de riesgo. El monarca se encuentra desde el pasado mes de agosto en Abu Dabi, después de hacerse pública su decisión de trasladar su residencia fuera de España. Ahora se suman otros casos que la Fiscalía va a investigar como las tarjetas opacas del rey emérito, o sus irregularidades con la Hacienda Pública.

Esteban ha querido pronunciarse afirmando: “El hecho de que hiciese la regularización en Hacienda sin que se hubiera abierto ningún procedimiento antes de que lo hiciera, no resulta muy habitual con el resto de la ciudadanía. Está claro que la Jefatura del Estado no es una institución transparente y que tal y como se ha interpretado hasta la fecha el texto constitucional, no cumple los estándares de un país democrático”.