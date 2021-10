Las nuevas directrices podrían retrasar la salida de la futura vacuna, lo que chocaría con los planes del presidente estadounidense y candidato republicano a la reelección, Donald Trump, quien llegó a sugerir que podría estar disponible incluso antes de las elecciones del próximo 3 de noviembre, en las que se juega su continuidad en el cargo.

Medios locales han señalado, sin embargo, que la FDA ha publicado unilateralmente los nuevos estándares en su sitio web, que fueron finalmente aprobados por la Casa Blanca.

El diario The New York Times ha indicado que funcionarios de la Casa Blanca bloquearon "durante dos semanas" las nuevas pautas, y señala que el "cambio abrupto" se adoptó después de que ese diario publicara que empleados del Gobierno, incluido el jefe del gabinete, Mark Meadows, mantenían retenidas la nueva reglamentación.

Una de las objeciones de los funcionarios de la Casa Blanca era que las directrices añadían más tiempo al período de aprobación de la posible vacuna, según el periódico neoyorquino.

Trump se ha quejado de estas nuevas pautas a través de su cuenta oficial de Twitter asegurando: "Las nuevas reglas de la FDA dificultan acelerar la aprobación de las vacunas antes del día de las elecciones. ¡Solo otro éxito político!".

