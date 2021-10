Alicia es enfermera especialista en enfermería familiar y comunitaria. Tiene 37 años, dos hijas, tres máster y un doctorado sin acabar por culpa de la COVID-19, que se cruzó en su vida a principios de marzo. Su cuerpo lleva siete meses luchando contra la enfermedad.

"No puedo hacer vida normal, estuve más de dos meses con fiebre por encima de 38 grados, hoy sigo con picos de 38 y con dolores musculares muy intensos. Pero lo peor es el corazón que no funciona muy bien, no me responde y duele bastante. Mis hijas, las pobres, me dicen que parezco una abuelita", ha relatado en Las mañanas de RNE.

Alicia ha explicado que los médicos lo han intentado prácticamente todo, hasta ahora sin éxito: "Me han dado de todo, estuve meses con corticoides, luego con dosis muy altas de antiinflamatorios, ahora estoy con otro tratamiento para el corazón, pero la realidad es que de este virus no se sabe nada".