El Ministerio de Sanidad no cree en la posibilidad de lograr una inmunidad de grupo en los próximos meses debido a que "la transmisión se ha detenido" lo cual es "algo bueno", según ha manifestado el director del Centro de Alertas Sanitarias, Fernando Simón, durante su comparecencia en la rueda de prensa posterior a la reunión del comité técnico de seguimiento diario del coronavirus.

"Sería inocente pensar que la inmunidad de rebaño nos va a salvar de esto", ha dicho Simón. "De aquí a final de año vamos a tener una inmunidad muy baja; Lo que sabemos, por estudios de inmunidad que se han hecho en grupos de riesgo -como los sanitarios- es que el número de pacientes inmunes no son suficiente como para conseguir la inmunidad de rebaño", además de desconocerse aún "el tiempo de inmunidad" de los pacientes que han tenido el virus.

Así, Sanidad insiste que el camino hacia la inmunidad pasa por la vacuna que, según Simón, "podría estar disponible a finales de año, según los estudios". La OMS, basándose en los resultados preliminares de las pruebas de serología que se hacen para detectar cuántas personas han desarrollado anticuerpos al virus, también ha indicado que la proporción dentro de la población es bastante baja, incluso en los países más afectados.

¿Cuál es el riesgo de un rebrote de la epidemia?

Simón ha resaltado que los nuevos rebrotes "es algo que puede pasar con mucha probabilidad" y que "todo el trabajo que hagamos tiene que estar basado en esa probabilidad alta de nuevos rebrotes".

"Los rebrotes que puedan pasar, con los mecanismos de control y el trabajo que se está haciendo van a hacer que el sistema no llegue a los límites que hemos llegado", ha especificado.

00.48 min Simón: "La duda de si vamos demasiado rápido siempre va a estar"

No obstante, el experto ha matizado que no saben "si va a haber una segunda onda epidémica" el otoño que viene y ha afirmado que están haciendo "un esfuerzo para controlar rápido" esos posibles rebrotes y que, si hay una segunda onda epidémica, "el impacto sea muchísimo menor". Simón destacado que el comportamiento de los ciudadanos "favorece o no la transmisión de la enfermedad".

¿Cuál es la relación entre contaminación y el coronavirus?

Acerca de la relación entre la calidad el aire y la incidencia de la enfermedad, Simón la explicado que hay "hipótesis sólidas" en estudios que indican que "la contaminación favoreciera la incidencia", pero es algo que no se puede garantizar.

"El problema es caer en los que los epidemiólogos llamamos la 'falacia ecológica': son estudios que miden la calidad del aire en distintas zonas y se compara, pero tienen aún que aplicarse a nivel individual. No sabemos si los afectados por el virus han estado expuestos o no", ha aclarado. "Pero son hipótesis interesantes y válidas".