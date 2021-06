La selectividad está en boca de todos los alumnos que estudian este año su último curso de Bachillerato. Para bien o para mal, el crucial momento del examen que abre el camino hacia una carrera universitaria está a la vuelta de la esquina y la pandemia de coronavirus ha abierto un sinfín de interrogantes sobre la prueba que marcará su futuro académico.

Pero no solo ellos están pendientes de cómo será este examen. También están muy atentos aquellos estudiantes que lo hicieron hace un año pero no pudieron acceder a la carrera o centro deseado. La nota de corte se guarda durante dos años y están ante su segunda oportunidad de conseguir el billete hacia su primera elección. Pero hay un temor en este colectivo: ¿y si el examen es más fácil este año y sube la nota media?

Ainara Cano es una de las estudiantes que se encuentra en esta situación. Con la nota que consiguió hace un año y el cambio del baremo aplicado por la Universidad que quiere, en un principio, tendría acceso a los estudios de cine que desea. "Creemos que va a ser diferente el modo de evaluar, y el miedo es que se disparen las notas de corte y los del año pasado no tengamos opción", explica.

"Las notas de las asignaturas específicas se guardan dos años y si no lo consigo este año, tendría que volver a presentarme el año que viene", apunta Cano.

No será más fácil pero sí más "flexible"

Pero, ¿son ciertos los temores de estos estudiantes? ¿Será más fácil la Ebau este año por la situación del coronavirus? La ministra de Educación ya apuntó en marzo que la prueba se celebrará "en circunstancias normales" y la diferencia podrá ser la "opcionalidad". "No pretendemos 'pillar' al estudiante en los objetivos transmitidos", aseguró Isabel Celaá.

En este sentido, Educación no plantea una prueba más fácil pero sí más flexible. Pese a que todavía no está cerrado en todas las Comunidades el tipo de examen, profesores de secundaria consultados por RTVE.es explican que la prueba debe ser más flexible ya que no todos los alumnos habrán cursado todas las materias incluidas en el curso o no todos las habrán cursado presencialmente, ya que el orden de los contenidos lo eligen los propios docentes.

Es lógico, según su opinión, que los estudiantes afectados por esta situación excepcional tengan la opción, al menos, de elegir entre dos contenidos diferentes en las pruebas de la selectividad. Además, apuntan como dificultad añadida las dificultades tecnológicas que están teniendo para poder llevar a cabo la formación a distancia.

“Aumentará la opcionalidad en el examen“

No obstante, los profesores consultados creen que la nota no variará mucho con respecto a otros años y la Universidad acabará regulando la entrada a las diferentes carreras.

En Madrid, según ha informado ya a los docentes la comisión organizadora de los exámenes de la Ebau en la Comunidad, el examen de selectividad este año tendrá, además de las opciones habituales, más opciones de elección para que resulte más flexible, teniendo en cuenta que se quedarán 'en el tintero' uno o dos temas de media por el coronavirus. "Ahí es donde ha aumentado la optatividad", explican los docentes.

“Se mantienen los criterios de evaluación y corrección“

En sus instrucciones generales, la comisión especifica que "no hay ninguna alteración ni modificación de los temarios" y se mantienen "los criterios de evaluación y corrección de exámenes". La novedad estará en que "se facilitará la elección de preguntas" entre las dos opciones habituales de cada examen.