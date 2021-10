El director británico Danny Boyle ha abandonado el proyecto de dirigir la próxima película de James Bond debido a "diferencias creativas", ha anunciado este martes la cuenta oficial en Twitter de la saga cinematográfica.



Los productores Michael G. Wilson y Barbara Broccoli, junto con el actor Daniel Craig, han anunciado este martes que "debido a diferencias creativas, Danny Boyle ha decidido dejar de dirigir 'Bond 25'".

