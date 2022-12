Bowie, el camaleónico talento de la leyenda del glam

El camaleónico David Bowie, fallecido este domingo a los 69 años, conjugó magistralmente talento, gancho comercial y ambigüedad para influir a generaciones de artistas con un inigualable estilo que jamás dejó de reinventar.

Provocador, enigmático e innovador, el británico David Robert Jones -su nombre real- construyó una de las carreras más veneradas e imitadas de la caprichosa industria del espectáculo, que le aupó en vida al pedestal de las leyendas de la música.

Referente imprescindible de la cultura glam y un virtuoso en la puesta en escena, entre sus múltiples habilidades destacaron sus facetas como actor, productor discográfico o arreglista pero también fue venerado como icono de la moda por su tendencia a provocar con sus atuendos y a jugar con su imagen.

Dentro de la música popular, Bowie consiguió apuntalarse como una de las figuras de mayor relevancia durante más de cinco décadas.

Durante los 70, la profundidad intelectual de su trabajo, su particular voz y la originalidad de la que impregnaba a todos sus proyectos le convirtió en uno de los maestros del glam rock.

Autor de elogiados álbumes como Heroes (1977), Lodger (1979) o Scary Monsters (1980), el artista de Brixton (Londres), afincado en Nueva York durante años, llegó a lo más alto de esta industria el 6 de junio de 1972 con The Rise and Fall of Ziggy Stardust and The Spider From Mars.

Magnético y excéntrico Ese venerado disco, en el que relata la inverosímil historia del personaje Ziggy Stardust, un extraterrestre bisexual y andrógino reconvertido a estrella del rock, aunó dos de las obsesiones del cantante: el teatro japonés kabuki y la ciencia ficción. Pero ese excéntrico personaje fue tan solo una de las muchas y variopintas personalidades que adoptó a lo largo de su carrera, como los otros "alter ego" de su cosecha creativa: Aladdin Sane o el Duque Blanco. Una reinvención incombustible que le permitió coquetear con facetas diferentes durante su prolífica trayectoria. En 1975, llegaría su primer éxito en Estados Unidos de la mano de su sencillo Fame, un tema que coescribió con John Lennon, así como gracias a su disco Young Americans. Sus experimentos innovadores y sus tendencias transgresoras ya no cesarían. Tras ello, llegaría el minimalista Low (1977), la primera de tres colaboraciones con Brian Eno, conocidos como Trilogía de Berlín, que entraron en el Top 5 británico. Más tarde, se situó en lo más alto de las listas de éxitos de su país con el pegadizo Ashes to Ashes, del álbum Scary Monsters (and Super Creeps); colaboró con Queen en el exitoso Under Pressure y volvió a triunfar en 1983 con Let's Dance. Bowie, que fue apodado el "hombre de las mil caras", también cultivó sus facetas de productor, actor de cine, teatro y televisión. En este último aspecto el intérprete representó El hombre elefante y Feliz Navidad Mr. Lawrence, participó en la serie televisiva Baal y en varias películas como Dentro del laberinto (1986), de Jim Henson y La última tentación de Cristo (1988), de Martin Scorsese.