El mundo del arte y de la política británica se ha volcado este lunes en las redes sociales con el anuncio de la muerte del cantante de rock británico David Bowie y lamentó la pérdida de este "héroe" de la música.

Las reacciones no se hicieron esperar tras la publicación de la noticia en la cuenta de Facebook del músico, fallecido el domingo a los 69 años tras una batalla de 18 meses contra el cáncer.

El primer ministro británico, el conservador David Cameron, encabezó las condolencias al indicar a través de Twitter que creció "escuchando y viendo al genio pop David Bowie".

"Era un maestro de la reinvención, que siguió haciéndolo bien. Una gran pérdida", afirmó. El ministro de Economía, George Osborne, confesó que sus canciones fueron el "telón de fondo" de su vida y mostró su "orgullo" por el que fue un "icono de la creatividad británica".

