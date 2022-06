El juez instructor del caso Nóos, José Castro, ha autorizado la venta por 6,95 millones del llamado 'palacete' de Pedralbes, el chalé que la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin tienen en una urbanización de lujo de Barcelona, para que puedan hacer frente a parte de las fianzas civiles que pesan sobre ellos. El matrimonio ha tenido que pedir permiso al juez para vender su vivienda porque la mitad de la propiedad estaba embargada por la primera fianza impuesta a Urdangarin.

Castro ha acordado cancelar el embargo en un auto conocido este miércoles con la condición de que el matrimonio asuma, con carácter previo a la operación inmobiliaria, el compromiso de ingresar en al cuenta del Juzgado de Instrucción número tres de Palma de Mallorca 2,37 millones de euros.

Los duques de Palma planteaban en la solicitud que presentó Urdangarin en el juzgado la semana pasada, a la que se adhirió la defensa de la hermana del rey Felipe VI, que tras la venta dispondrían de 1,6 millones de euros para abonar parte de sus fianzas dado que tenían que destinar la gran mayoría del precio pactado con el comprador a pagar la hipoteca restante, otro préstamo bancario, gastos de la operación y una deuda fiscal, informa Efe.

Sin embargo, Castro considera que el préstamo y la deuda de Urdangarin con Hacienda, que suman 690.920 euros, no pueden tener preferencia sobre el abono de las fianzas y por eso exige que se añadan hasta llegar a la cantidad total que pide que consignen en el juzgado.

El juez señala que el precio parece "razonable en las actuales circunstancias". El juez señala que aunque la cantidad ofertada implica "una significativa merma" respecto a lo que pagaron los duques de Palma por la vivienda "más las cuantiosas obras de reforma que sin duda lo mejoraron", hay que tener en cuenta que "la crisis del mercado inmobiliario aún no ha transcurrido".

El instructor señala que los "únicos condicionantes" para permitir la operación son que el precio de venta "se ajuste a los normales de mercado" para que la garantía no quede empobrecida y que se analice "el destino que se pretenda dar al efectivo obtenido".

Castro desautoriza parte del destino del dinero

Sobre el "destino" de los fondos que se obtengan con la venta, Castro desautoriza el reparto de los fondos obtenidos porque cree que el préstamo de 437.215 euros de ampliación del crédito para la compra de la vivienda no puede tener preferencia porque "no se encuentra tutelado con garantía hipotecaria", mientras que los 253.705 euros de liquidaciones complementarias del ejercicio fiscal de 2009 tampoco pueden ir en detrimento de las fianzas porque no tienen relación con los presuntos delitos investigados en Nóos.

El juez fija como fecha límite para la venta del 'palacete de Pedralbes' el 17 de marzo. Contra el auto cabe recurso.

El sindicato Manos Limpias, que ejerce la acusación popular, se había opuesto a la autorización de la enajenación del palacete, mientras que el fiscal del caso, Pedro Horrach, la había respaldado "con la condición de que el remanente que resulte de la diferencia entre la carga hipotecaria y el importe de la venta sea ingresado en la cuenta" del juzgado.