Personas de todas las regiones de España llegan este sábado a Madrid tras caminar durante días en contra de los recortes del Gobierno y bajo el lema "Pan, trabajo y techo para todos".

Entrarán en la capital en seis columnas diferentes por las carretras radiales, de la A-1 a la A-6, y confluirán sobre las 17.00 horas en Atocha, donde arrancará una manifestación que finalizará a las 21.00 en la Plaza de Colón, según ha informado la Delegación del Gobierno en Madrid.

La protesta conjunta irá precedida de hasta 35 marchas y actos convocados a lo largo del día en diferentes puntos de la capital.

El portavoz de la plataforma, Celestino Navarro, ha señalado a RTVE.es que estiman que habrá "entre uno y dos millones" de participantes, pues, además de los que han llegado caminando, otras muchas personas acudirán a la capital en autobuses o coches particulares. Incluso "en los consulados más importantes de Europa va a haber movilizaciones", ha añadido.

Las manifestaciones están promovidas por el Frente Cívico Somos Mayoría (FCSM) -el movimiento que impulsa el ex dirigente de IU Julio Anguita-, y por colectivos sociales de todo el país, como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), el movimiento 15M o las mareas blanca, verde y azul.

Cari, una andaluza que ha participado en la columna sur, ha explicado a RTVE.es que el movimiento busca defender "las cosas básicas que necesitamos las personas" . "Hay gente de todo tipo, yo no soy de ningún partido, pero buscamos el bien común", ha dicho. Esta mujer asegura que hay gente que "no tiene casa ni trabajo y lo está pasando muy mal", y algunos han participado pensando: "bueno, al menos estos días como”.

El portavoz de la organización de la marcha, no obstante, considera que el dispositivo de seguridad es desproporcionado . "Es insultante que con el dinero de todos se dediquen a rodear y a cercar a las personas que ejercen su derecho de manifestación", ha dicho.

Aconsejan usar transporte público

El Ayuntamiento de Madrid ha diseñado un dispositivo de movilidad para este sábado, pero la necesidad de realizar cortes y desvíos de tráfico durante todo el día le lleva a aconsejar el uso del transporte público, sobre todo el metro, ya que los autobuses también se verán afectados de forma masiva, al menos por el interior de la M-30.

Según la Empresa Municipal de Transportes (EMT), las marchas afectarán a 153 de las 170 líneas de autobús diurnas en algún momento de la jornada.

La delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, ya recomendó este martes a los madrileños que utilicen el transporte público, especialmente el Metro. "No quiero decir que las principales vías de acceso (a la ciudad) vayan a colapsarse, porque dependerá del número de personas que vengan, que no lo sabemos. Pero va a ser un día complicado porque no será fácil el tránsito por la ciudad. Por eso aconsejo la utilización del Metro para facilitar en la medida de lo posible el desplazamiento de Madrid", advirtió entonces.

En una rueda de prensa este viernes, el portavoz nacional del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), Diego Cañamero, José Luis Martínez, portavoz de Marea Blanca, y Sonia Resina, entre otros, han detallado el calendario de las movilizaciones, que se alargarán hasta el 25 de mayo.