Después de algo más de un mes de pruebas y calibraciones, los ingenieros del Laboratorio de Propulsión a Chorro están listos para entregar a partir de hoy el control de Curiosity a los científicos de la misión para que empiecen a explorar Marte.

Tras el espectacular y emocionante aterrizaje del rover sobre la superficie del planeta rojo y haber comprobado que estaba de una pieza, una de las primeras tareas acometidas desde el JPL fue la de actualizar el software de a bordo.

Esta actualización incluye la de las rutinas que se utilizan para que Curiosity se mueva por Marte y utilice sus sistemas, y son básicas para que el equipo de programadores del JPL pueda enviarle las instrucciones sobre lo que tiene que hace cada día, ya que debido a la enorme distancia que separa la Tierra de Marte es imposible manejarlo en tiempo real.

Así, un equipo de unas cien personas se encarga de preparar la lista de tareas para cada día, que le 'dicen' a Curiosity cómo y hacia dónde moverse y qué instrumentos utilizar, aunque el software de a bordo incluye toda una serie de rutinas que funcionan de forma autónoma para asegurar que el rover no choca contra nada y no se mete en líos rodando por donde no debe.

Instrumentos de Curiosity, la carga más preciada Otra tarea importante ha sido la de ir poniendo en marcha los distintos instrumentos que lleva Curiosity, su carga más preciada y lo que lo hace útil, para comprobar su funcionamiento y calibrarlos. Aquí vino la primera pequeña decepción, pues uno de los medidores de viento de la Estación de supervisión ambiental del rover (REMS) que funcionaba sin problemas durante la fase de crucero de la misión parece haberse estropeado durante el aterrizaje, probablemente porque se le haya metido dentro o haya golpeado alguna de las piedras que los motores de la etapa de descenso de Curiosity levantaron durante el aterrizaje. La REMS tiene dos de estos medidores, con lo que no dejará de poder tomar mediciones del viento en Marte, aunque serán un poco menos precisas de lo deseado. En cualquier caso, es una lección aprendida para futuras misiones, que con toda seguridad llevarán una cubierta para proteger este tipo de instrumentos durante el descenso.