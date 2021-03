Autor de melodías tan pegadizas como Un mundo pequeño (It's a small World After all) o ¡Supercalifragilísticoexpialidoso! y de la música de 'Chitty Chitty Bang Bang', una de las películas más populares de los sesenta, Robert Sherman, ha falllecido este lunes en Londres, a los 86 años, según informa The Hollywood Reporter.

Junto a su hermano Richard, Robert Sherman es autor de algunos de los temas más memorables de los musicales de Disney, como el "Chim Chim Cher-ee" o "Con un poco de azúcar" de "Mary Poppins" (1964), que, interpretadas por Julie Andrews, han quedado en la memoria colectiva de millones de personas.

También firmaría La bruja novata, Los Aristogatos y El rey de la selva. Según un comunicado redactado por su hijo Jeff, se ha marchado "en paz" tras varios meses de lucha contra la enfermedad. "Quiso traer alegría a este mundo", sigue el comunicado y "lo consiguió" . "Su filosofía y su poesía", afirma su hijo "vivirán para siempre". "Sus canciones y su talento", añade, "trajeron alegría, esperanza y amor a este pequeño, pequeño mundo" “"Quiso traer alegría a este mundo"“ Sheman recibió muchos premios por su labor. Entre ellos, el Oscar a mejor canción original por "Chim Chim Cher-ee" en 1964 y el de mejor banda sonora por "Mary Poppins" ese mismo año, además de dos Premios Grammy. En 2008, ambos hermanos fueron homenajeados por el entonces presidente de EEUU, George W. Bush, en la Casa Blanca, donde les fue entregado la Medalla Nacional de Honor, el máximo reconocimiento que ese Gobierno concede a artistas o mecenas. El y su hermano Richard -The Sherman Brothers- vieron su estrella impresa en el Paseo de la Fama de Hollywood, en 1976. El dúo publicó en 1992 un recopilatorio (editado por Disney Records) titulado The Sherman Brothers: Disney’s Supercalifragilistic Songwriting Team. De Nueva York a Londres Sherman había nacido un 19 de diciembre de 1925 en Nueva York. Aunque nacido en Nueva York, Robert Sherman se mudó en 2001 a vivir a Londres tras el fallecimiento de su esposa, Joyce.

Su traslado a la capital británica coincidió con la apertura de "Chitty Chitty Bang Bang" en el teatro Palladium de Londres en el año 2002 y, en 2004, "Mary Poppins" se estrenó en Londres en el Teatro del Príncipe Eduardo. En los años 2005 Chitty "Chitty Bang Bang" y, un año después, "Mary Poppins" se llevaron a los escenarios de Broadway en Nueva York.