El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y los consejeros autonómicos de sanidad han acordado fijar una cartera "básica" de servicios en el Sistema Nacional de Salud y, para 2013, un calendario vacunal "único" para toda España, con los que "garantizar" las mismas prestaciones indispensables a todos los ciudadanos del país, independientemente de la comunidad donde vivan, y también la cohesión del sistema.

Así lo ha anunciado la titular del ministerio, Ana Mato, a la salida de su primer Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), donde Gobierno central y autonomías han consensuado "los primeros pasos para lograr una 'hoja de ruta' que lleve a la creación del Pacto por la Sanidad", el ansiado acuerdo con el que se espera salir fortalecidos y cohesionados de la crisis.

Para el diseño de la cartera "básica" de servicios en el SNS, con la que se pretenden garantizar prestaciones y no recortarlas, según Mato, se creará una red de agencias de evaluación de tecnología sanitaria y productos del Sistema Nacional de Salud (SNS).

Esta red integrará a las diferentes agencias evaluadoras que existenen España. Su cometido será elaborar los informes científico-técnicos que permitan a las administraciones, en consenso, valorar qué productos o tecnologías son prescindibles o están "obsoletos" y qué innovaciones se deberían financiar.

En concreto, esta red analizará el coste-beneficio y el coste-eficacia de las prestaciones y tecnologías existentes a fin de "ver cuáles están obsoletas, cuáles hay que renovar y cuáles son de utilidad". "No se trata de sacar nada de la financiación pública, sino de que esta red, por motivos técnicos, nos diga si alguna de las prestaciones, elementos o tecnología ahora mismo existentes tienen alguna utilidad o no", ha resaltado la ministra.

En función de estos informes técnicos, serán las comunidades las que decidan cuáles son las prestaciones que se incluyen en la "renovada" cartera de servicios básicos que, según ha insistido Mato, "por primera vez, va a ser común en todo el territorio nacional, para que todos los españoles tengan acceso a las mismas prestaciones en todas las comunidades".

A partir de ésta, las comunidades podrán decidir incorporar nuevas prestaciones sanitarias en su territorio pero, según ha puntualizado Mato, "siempre que no desatiendan ni dejen de ofrecer las acordadas en esta cartera común".

En este campo, la ministra ha anunciado que 14 comunidades autónomas han acordado la compra centralizada de vacunas de la gripe para la próxima temporada, por lo que más de 5 millones de dosis entrarán en concurso. El resto de autonomías, dice, aún no se han adherido al proyecto porque ya tenían sus propios planes de compra para la próxima temporada, pero lo harán en el futuro.

Tarjeta sanitaria común en toda España

También han acordado trabajar para que las tarjetas sanitarias sean interoperables en toda España, asignando un número a cada paciente que le permitirá, en el futuro, ser identificado por todos los sistemas sanitarios del país y más adelante, que desde todas las autonomías se pueda acceder a su historial médico o pueda utilizar en las farmacias la denominada receta electrónica". Este código único y vitalicio servirá también para integrar a España en el sistema de tarjetas sanitarias europeo.

"Antes de final de año esperamos contar con la plataforma tecnológica que garantice esta operabilidad", avanza. Calcula que 4 millones de cuidados al año podrían beneficiarse de esta tarjeta interoperable, que se incorporará de forma paulatina al sistema.

"Como las tarjetas se tienen que renovar, conforme los pacientes vayan acudiendo a ello, irán recibiendo estas nuevas tarjetas", dice Mato, eludiendo precisar, por el momento, si los ciudadanos tendrán que pagar o no por esta nueva tarjeta. "Lo importante no es que los ciudadanos tengan que pagar o no por ella, sino el valor de la propia tarjeta y todo lo que ella ofrece", apunta.

Por otra parte, Mato ha anunciado la aprobación en este consejo de la estrategia en diabetes del Sistema Nacional de Salud, que ha sido "fruto del trabajo común entre autoridades y sociedades científicas". De ella podrán beneficiarse más de cinco millones de pacientes que recibirán una mejor información sobre su enfermedad y permitirá prevenir esta patología vinculada a la obesidad y a otras causas que "se van a investigar para poder abordar".