El presidente de la Comunidad de Valencia, Alberto Fabra, ha anunciado este martes, tras reunirse en la Moncloa con el presidente del Gobierno, que ha propuesto a Mariano Rajoy celebrar antes del verano una cumbre de presidentes autonómicos para mejorar la colaboración en la lucha contra el déficit.

Fabra ha hecho este anuncio un día después de que se conociera que el déficit público ha cerrado 2011 en el 8,51%, por encima del 6% que exigía Europa.

El presidente valenciano ha planteado la celebración de esta reunión entre Gobierno y autonomías porque el momento actual de "extremadas dificultades" exige una "mayor colaboración".

Ha calificado el encuentro como "fundamental" para "revisar" las estructuras actuales, así como el papel y la dimensión de la administración para ser "más eficaces y más austeros", informa Efe.

Alberto Fabra ha resaltado que hay que establecer "nuevas relaciones y colaboraciones" entre el Ejecutivo central y las comunidades y ha apostado por diseñar un "nuevo mapa de competencias" para evitar duplicidades y para que cada administración "haga una cosa, la haga barata y la haga bien".

"No somos 17 estados que tengamos que competir", ha señalado Fabra antes de instar a todos a remar en la misma dirección para "colaborar en la misma misión, hacer ajustes y adoptar decisiones que nos competen a todos".

El presidente valenciano ha asegurado que "todos" son fundamentales. Ha subrayado que en los últimos dos meses las autonomías han descubierto que tienen "mucho que decir y colaborar con el Gobierno" frente a la situación anterior en la que, en su opinión, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, "demonizaba" a las comunidades como culpables del gasto y el déficit.

El presidente valenciano: "No tenemos suficiente dinero"

Alberto Fabra ha alertado de que al ritmo actual, el Estado del bienestar actual no se puede mantener. "Es inasumible. No tenemos suficiente dinero para asumir todos los gastos" si no se toman medidas para reducir estos últimos e aumentar los ingresos.

El presidente valenciano ha defendido, es este sentido, las medidas adoptadas por el Gobierno de Rajoy, ya que en el "medio plazo" conseguirán reactivar la economía.

Fabra ha destacado que en Valencia han adoptado medidas para ahorrar durante este año 1.000 millones de euros.