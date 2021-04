El Comité de Planificación familiar del gobierno chino quiere acabar con los mensajes amenazadores a las familias para que sigan respetando la política del llamado “hijo único”.

El Diario del Pueblo, el periódico oficial del Partido Comunista chino, explica en sus páginas que el gobierno quiere evitar que las campañas de planificación causen antipatía y conflictos sociales entre las familias y por ello, se están replanteando las consignas.

Desde que se iniciara en la década de los ochenta la política del hijo único algunos gobierno locales enfatizaron los lemas del gobierno central y utilizaron avisos amenazadores com: “si no te haces la ligadura puedes ser detenida” o “ si no te la haces te quitaremos la vaca y derruiremos tu casa”.

Incluso había otros más aún más directos y desafiantes: “Mataremos a tu familia si no cumples con la ley” .

Los mensajes, dirigidos mayoritariamente a una sociedad rural y huérfana de conocimientos eran escritos en las paredes de las casas o en pancartas que se ubicaban en los arcenes de las carreteras para que fueran vistos por todo el mundo.

Otros eslóganes hablaban de los beneficios de la planificación familiar al afirmar que “quien se hace la ligadura tiene a la familia en la gloria”.