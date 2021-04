Los perroflautas del cine español

Son muchos, muchísimos los títulos que podría citar cómo de muy jovencito me caló no el cine español, el buen cine español. Tendría que citar La torre de los siete jorobados, de Edgard Neville, Historias de la radio, de José Luís Sáenz de Heredia y, por supuesto, Nueve cartas a Berta, de Basilio Martín Patino y El espíritu de la colmena, de Víctor Erice...

Pero hay miles, Viridiana de Buñuel, Fúrtivos de Borau, Calle Mayor de Bardem, Canciones para después de una guerra de Basilio, El día de la bestia de Alex de la Iglesia, Pepi, Luci, bom y otras chicas del montón de Almodóvar.... Y muchas, muchas más.

Lo que he detestado siempre es el afán de las televisiones por mostrar lo peor de nuestro cine y me fastidia también que año tras año La Academia de nuestro cine, no la europea, la británica o la sueca, no, La Academia del Cine Español trastee y eleve a las alturas el mismo cine o las misma forma de entender esta expresión más de nuestra cultura que de nuestra industria. Desde la industria el cine español nada o poco tiene que decir, desde la cultura suele ser referencia habitual en todas las manifestaciones cinematográficas internacionales.

Esa forma de dirigir y de enfocar la Academia Pero no me gustaria tampoco que se leyera lo que no digo, no hay un reproche que sí crítica lógicamente -y ello supongo que es bueno- a una forma de dirigir y de enfocar la academia y el cine y es que puede parecer que siempre se ríen de los mismos. Parece que algunos directores de cine y cortometrajistas de nuestro país son considerados como perroflautas de la cinematografía española y así tuvimos aquel desprecio de la academia por los cortometrajistas, acusándoles de pesados que siempre recuerdan a la familia, y mientras le prohibían la entrada a Los Goya de Madrid, La Academia Europea en Berlín le otorgaba a Eduardo Chapero-Jackson el primero de sus premios y no sólo no era vetada su presencia como cortometrajista sino que fue invitado con todos los honores por la cinematografía alemana y europea. Después cayeron en la cuenta que si hay algo que mueve el cine es la afición, como en la opera los usuarios de la platea. Y la pasión, la afición y la movida está en el movimiento del corto español que llenan festivales, cines y espacios. Y, claro, rectificaron porque iba a ser mucho el plumero.