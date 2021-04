La dimisión del secretario provincial de los socialistas sevillanos José Antonio Viera, anunciada este domingo por menoscabo de su "autonomía", es el primero de los grandes cambios tras el 38 Cogreso Federal del PSOE en el que Alfredo Pérez Rubalcaba se hizo con la Secretaría General en pugna con Carme Chacón, a la que ganó por 22 apoyos de entre 956 delegados.

La primera consecuencia es la creación de una gestora para la secretaria de los socialistas sevillanos, la delegación más nutrida y decisiva dentro del PSOE, que convulsiona la fortaleza de la federación andaluza de cara a la cita electoral del próximo 25 de marzo.

Hasta el 22 de abril, 14 federaciones socialistas habrán renovado sus cúpulas. Las excepciones son Cataluña, con su congreso ya celebrado en diciembre; y Euskadi, Canarias, Asturias y Andalucía, de momento, sin fecha de celebración. Estas dos últimas con elecciones autonómicas el mismo día.

Castilla-La Mancha -25 y 26 de febrero- Madrid -entre 2 y 4 de marzo- y la Comunidad Valenciana -entre 30 de marzo y 1 de abril-, son las reproducciones más claras a escala regional del debate, división, batalla, según quien lo valore, entre Rubalcaba y Chacón.

Elena Valenciano, número dos del PSOE como vicesecretaria general, sostuvo al día siguiente del Congreso que la dirección federal no intercedería en los congresos regionales.

Un secretario general que de partida aseguró en campaña que no sería "rubalcabista" ni aceptaría sectarismos. La propia Valenciano ha dado por cerrado el debate en diversas ocasiones, la última este lunes en Ferraz: "El Congreso ya terminó, ahora estamos todos en otra".

Aseguran que a Barreda, negociador de la nueva dirección por parte de Chacón, le impidieron entrar en la Ejecutiva de Rubalcaba. A la primera reunión de la nueva dirección en Ferraz acudió en calidad de presidente del Consejo Territorial -"Me han llamado esta mañana, no quiero malos rollos", se le escuchó decir a la salida de la reunión-.

Comunidad de Madrid, quién le disputa a Tomás Gómez

Tomás Gómez, partidario de la exministra, se enfrenta a una alternativa todavía sin dilucidar. El grupo que apoya a Tomás Gómez ha asegurado a RTVE.es que el candidato ha tenido el apoyo de 15 grandes municipios en la comunidad, en las asambleas celebradas este fin de semana de cara al próximo congreso regional.

Al 38 Congreso acudieron con dos listas, la mayoritaria la suya, pero con 40% de los delegados integrados en una lista B abanderada por Jaime Lissavetzky, explícitamente alineado con Rubalcaba.

La renovada dirección del Partido Socialista aseguró que no a iba a intervenir en las decisiones regionales. Sin embargo, el reinado de Gómez parecía amenazado tras la victoria de Rubalcaba, con el que tuvo un duro enfrentamiento en las primarias como candidato a la presidencia regional, después de que el partido y el exministro apoyasen a Trinidad Jiménez como candidata a disputar la presidencia madrileña a Esperanza Aguirre.

Ahora los rubalcabistas Trinidad Jiménez, Jaime Lissavetzky o Rafael Simancas están en la dirección del partido. También Maru Menéndez, la única representante de Tomás Gómez.

El exministro de Trabajo Valeriano Gómez, que no está en la dirección, ha sido, sin embargo, el que más ha sonado como futuro competidor al actual secretario regional. El actual diputado y portavoz en la comisión de Empleo has asegurado este martes que no se lo plantea "en el corto plazo" pero sí que considera que Madrid necesita una alternativa a la actual secretaría que sea capaz de consolidarse en la región.

Valenciano, preguntada sobre el asunto, ha dicho del exministro que es una persona a la que "hay que tener en cuenta".