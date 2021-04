El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, afirmó este lunes que la reforma laboral es "agresiva con las causas que han llevado a que España sea el peor país" en materia de trabajo y "ambiciosa de cara a la contratación futura", y consideró que "era imprescindible una modificación sustancial de nuestra regulación laboral".

Además, aseguró que la reforma laboral supone "un antes y un después", y subrayó que "va a producir efectos positivos a medio plazo, sin duda, sobre la economía española".

En una entrevista en la Cope, el ministro aseguró que la reforma laboral es "una pieza muy importante de la estrategia global de la política económica del Gobierno", y señaló que se está "recuperando el tiempo perdido".

Para el responsable de Economía, con la reforma se prima el empleo, y aseguró que "no he encontrado todavía a ningún empresario que quiera echar a sus trabajadores". "La reforma va a permitir en última instancia, y no es una cuestión inmediata, incrementar la productividad y la competitividad de la economía español", dijo el ministro.

De Guindos apuntó que el Ejecutivo ha tenido que tomar medidas que "no han sido plato de gusto" y que han sido "impopulares", aunque explicó que se han adoptado "arrastrados" por la situación económica, "pero es que no teníamos otro remedio". Además, el responsable de Economía indicó que el "impulso reformista tiene que durar en los próximos meses".