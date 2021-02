El artista británico Paul McCartney fue homenajeado en la noche de este viernes en Los Ángeles en una gala benéfica repleta de estrellas de la canción en la que se le reconoció como la "Persona del año" por su legado musical y filantrópico.

A sus 69 años, el exbeatle fue protagonista tanto en la alfombra roja a la entrada del centro de convenciones de Los Ángeles, donde estuvo acompañado por su esposa Nancy Shevell, de 51, como sobre el escenario instalado en el salón donde tuvo lugar una cena para recoger fondos para la organización MusiCares.

Los comensales, que abarrotaron el lugar tras abonar hasta 8.500 dólares (6.440 euros) por cubierto, disfrutaron tras el convite de la actuación de McCartney quien inició el concierto guitarra en mano entonando melodías del álbum Magical Mistery Tour (1967) después de que integrantes del Circo del Sol pusieran la nota de color.

El cómico británico Eddie Izzard ejerció de maestro de ceremonias y se tomó la libertad de hacer una semblanza humorística de la vida de McCartney, de quien dijo era "irlandés" e hijo del explorador oceanográfico Jacques Cousteau, según informaron los Grammy a través de su cuenta de Twitter.

La gala se convirtió después en un repaso a la discografía de Los Beatles y del propio McCartney en versiones de grupos como Foo Fighters, que interpretaron Jet, Alicia Keys que cantó Blackbird, Katy Perry que se encargó de Hey Jude, mientras que Neil Young y Crazy Horse versionaron I Saw Her Standing There.

Tampoco se quiso perder la cita la viuda de John Lennon, Yoko Ono, con quien McCartney compartió algunos instantes durante la cena que fue el acto principal de unos días de homenaje al británico en la ciudad californiana.

El jueves McCartney, catorce veces ganador de un Grammy, recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, un honor que ya tenían John Lennon, George Harrison y Ringo Starr, así como Los Beatles como formación.

Previamente el cantante y compositor había presentado su último disco Kisses on the Bottom en directo a través de iTunes desde Capital Studio, en el mítico edificio de Capital Records en Los Ángeles, y el domingo McCartney volverá a cantar sus nuevos temas durante la ceremonia de entrega de los premios Grammy.

El evento benéfico MusiCares está organizado por la Academia de la Grabación de EE.UU., misma entidad que concede los Grammy y que anteriormente había honrado con el título de "Persona del año" a figuras como Bono, Neil Diamond, Gloria Estefan, Aretha Franklin, Elton John, Sting, Barbra Streisand o Stevie Wonder.

"Ha sido un gran regalo una vida haciendo música y es mi privilegio intentar hacer del mundo un lugar mejor", declaró McCartney sobre su homenaje en el que se logró recaudar 6,5 millones de dólares.

MusiCares tiene como finalidad proveer de ayuda económica a los músicos que se encuentran en momentos de dificultades financieras, sanitarias o personales.

McCartney ha donado en el pasado millones de dólares a causas que van desde la lucha contra el cáncer hasta organizaciones que contribuyen a la eliminación de las minas antipersonal.

La 54 edición de los Grammy tendrá lugar el domingo en el Staples Center de Los Ángeles y será retransmitido por la cadena CBS.