Un grupo de juristas han arremetido este sábado contra la sentencia del Tribunal Supremo que condena a Baltasar Garzón por las escuchas de la trama Gürtel y la han atribuido a "una conspiración" y "una cacería" contra el juez que investigó esta red de corrupción "de cuello blanco y de altas esferas".

Hace unos minutos Garzón, en un comunicado, ha anunciado que recurrirá la sentencia del Supremo. Dice que la condena es injusta y habla de perjuicio irreparable. El abogado de Garzón reconoce que no se esperaban esta sentencia. Garzón en una nota que ha enviado a los medios, ha rechazado frontalmete la sentencia porque según dice no hay pruebas que la sustenten. Denuncia también la violación sistemática de sus derecho durante todo el proceso, con el objeto dice literalmente de acabar con un juez. También ha hablado pero a través de una carta María Garzón Molina, su hija. "A los que hoy brindarán con champán". Así se dirige a los que celebran, dice, la inhabilitación de su padre. Asegura que nunca bajarán la cabeza, y que están tocados, pero no hundidos. Añade que seguiran luchando por una justicia sin sectarismos ni envidias.