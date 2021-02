El ex senador Rick Santorum es el ganador de las primarias republicanas de Estados Unidos celebradas en el estado de Misuri, seguido muy por detrás del favorito para conseguir la candidatura de este partido, Mitt Romney.

Con el 29% escrutado, las cadenas de televisión han proyectado ya la victoria del ex senador, quien hasta el momento cuenta con el 54% de los votos, frente al 26% del ex gobernador de Massachusetts. El congresista Ron Paul recibe el 12%, mientras que un 5% se declara "no comprometido" con ninguno de los candidatos.El cuarto aspirante a la candidatura republicana, Newt Gingrich, no figuraba en las papeletas de estos comicios.

Aunque el triunfo representa un espaldarazo moral para Santorum, en la práctica la victoria en este estado del centro del país tiene escasa relevancia. En estas primarias no está en juego ningún delegado a la convención republicana que el próximo agosto en Tampa (Florida) nombrará formalmente al candidato.

Misuri adjudicará sus candidatos, por contra, en los "caucus" o asambleas populares que celebrará el mes próximo. Además de Misuri, celebraban hoy sus consultas, en el formato de "caucus", los estados de Colorado y Minesota.

En Minesota, con el 13 por ciento escrutado, Santorum logra el 43,5% de los votos hasta el momento, frente al 27% del congresista Ron Paul y el 17,5% del favorito en el proceso de primarias republicanas, el ex gobernador de Massachusetts Mitt Romney.

Un doce por ciento deposita su voto en favor del ex presidente de la Cámara de Representantes Newt Gingrich, quien ha optado por dirigir sus esfuerzos esta semana a otros estados ante las escasas posibilidades que le otorgaban los sondeos previos.

En Colorado, donde se ha escrutado el 7 por ciento de los votos, Santorum se impone por un 50%, frente al 21% de Gingrich, el 19% de Romney y el 10% de Paul.