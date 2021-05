Mireia Pérez lleva ya tiempo publicando historias cortas en distintas revistas y periódicos y destacando como diseñadora, pero su primera novela gráfica ha conseguido el prestigioso premio FNAC SIN SENTIDO gracias a su originalidad temática (casi insólita en el cómic español) y a su planteamiento gráfico inspirado en el nuevo cómic francés, sobre todo en Joann Sfar.

"La Muchacha Salvaje: Nómada (Sins entido) es la primera entrega de una trilogía protagonizada por una adolescente que habita en un paleolítico ficcionado", asegura Mireia, que nos narra el inicio del viaje de esta joven para conocer a otras tribus que le ayudarán a comprender mejor el mundo en el que vive y a ella misma.

"Ella forma parte de una tribu nómada/recolectora que tiene problemas de subsistencia y decide buscar la manera de ayudar. En Nómada, tribu y muchacha se separarán para vivir dos historias diferentes. En el resto de volúmenes seguiremos ambos recorridos y también el de otros personajes".

Además, Mireia ha rodado varios cortometrajes: "Continuando con el símil de Sfar, no diría que cine y cómic son dos lenguajes distintos, si no dos dialectos del mismo lenguaje . Creo que hay una línea recta que une narrativa, cine, animación y cómic. Y el dibujo, su forma y su ritmo, forman parte de ella. De todas formas creo que todavía no he hecho ni suficiente cine ni suficiente cómic como para poder hablar de la relación cine-cómic con seguridad..."

"Ahora vivo de los tebeos"

"Ganar el premio FNAC SINS ENTIDO, asegura Mireia, ha sido una aceleración en los planes y el empujón definitivo para lanzarme a la Novela Gráfica. Antes de recibir el premio ya me habían contactado algunas editoriales pero la expectativa de verme trabajando en una historia durante varios meses con la incertidumbre de no saber si después iba a servir o no para algo y cuanto podía cobrar ralentizaba mis decisiones".

"Ahora con el premio me he dado cuenta de que pensar esto es un error, porque a pesar de el dinero y la publicidad que me ha dado, he hecho lo que me ha dado la gana con La Muchacha Salvaje y... ¡No ha salido nada mal!"

"Ahora mismo estoy viviendo de los tebeos y preveo que será así en el próximo medio año. A partir de entonces... ¡Quién sabe! ¡Nunca lo sé!"