La presidenta de la Comunidad y del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, ha decidido destituir este miércoles a su secretario general, Francisco Granados, por "falta de confianza", según han confirmado fuentes del PP.

El hasta ahora "número dos" de Aguirre ocupó durante la pasada legislatura ocupó la Vicepresidencia del Gobierno y la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, y ya salió del Ejecutivo autonómico después de las elecciones de mayo, cuando rechazó ser portavoz del Grupo Popular en la Asamblea.

La presidenta madrileña se lo ha comunicado esta misma tarde a Granados, que a las 18.00 horas estaba sentado a su lado, mientras Aguirre presidía el primer Comité Ejecutivo del PP madrileño después de las elecciones generales celebradas el pasado domingo.

Granados ha sido secretario general de los populares madrileños desde noviembre de 2004 y su abandono del Gobierno regional fue interpretado como una pérdida de confianza de Aguirre.

Fuentes 'populares' han precisado que en su lugar estará el vicepresidente y portavoz del Gobierno regional, Ignacio González, hasta ahora presidente del Comité electoral, mientras que el consejero de Sanidad, Javier Fernández Lasquetty, será vicesecretario general de la formación madrileña.

"Salgo con la cabeza muy alta, he dado lo mejor de mí mismo"

El hasta ahora secretario general del PP de Madrid, Francisco Granados, ha asegurado este miércoles que sale con "la cabeza muy alta" porque cree que ha dado "lo mejor" de sí mismo y ha agradecido a la presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, su "confianza" durante todos estos años en los que ha estado a su lado.

Granados ha sido de los primeros en abandonar el comité ejecutivo del PP de Madrid, donde se ha votado por unanimidad que sea el vicepresidente y portavoz del Gobierno, Ignacio González, el nuevo secretario general del partido, y ha explicado ante los medios, a su salida, que se ha enterado "media hora antes de empezar" la reunión.

"Me he enterado media hora antes del comité ejecutivo de que iba a proponer mi sustitución, y lo único, como he dicho en el comité, agradecer a la presidenta muy sinceramente todos los nombramientos que he tenido durante estos años como consecuencia de su decisión, tanto en el gobierno como en el partido como secretario general. Estoy eternamente agradecido y lo estaré siempre", ha dicho.

En este sentido, ha asegurado que sale de la Secretaría general "con la cabeza muy alta". "Creo sinceramente que he dado lo mejor de mí mismo durante estos años, que se han obtenido los mejores resultados del partido en la Comunidad y en consecuencia muy satisfecho del trabajo que he hecho y del cese", ha añadido.

Preguntado por si la razón ha sido la pérdida de confianza, tal y como han apuntado fuentes populares, Granados ha señalado que la presidenta no le ha manifestado eso ni en el comité ha dicho nada al respecto. La idea es "que se abre una nueva etapa como consecuencia del resultado de las elecciones generales", ha explicado.

Esto, ha continuado, "supone que el partido en Madrid debe tener otro impulso y que en consecuencia piensa que la persona indicada para esta nueva etapa es Ignacio González". "Estoy de acuerdo con que es así", ha sentenciado Granados, que no ha perdido la sonrisa en ningún momento ante las cámaras.