El fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Córdoba, José Antonio Martín-Caro, ha asegurado este miércoles que existen "indicios" suficientes para "mantener en prisión" a José Bretón, padre de los dos hermanos desaparecidos el pasado 8 de octubre en Córdoba y al que se le imputa un delito de detención legal.

Martín-Caro ha matizado que en el código penal "existen los casos de pruebas directas e indicios que puedan ser utilizados ante un tribunal penal y que deben cumplir ciertos requisitos".

En este caso, la Fiscalía entiende que "hay indicios de cumplen los distintos requisitos para imputar a este señor el delito de detención ilegal que ha motivado que nosotros hayamos pedido la prisión", ha argumentado.

Martín Caro ha explicado que el código penal contempla un "tipo específico" de detención ilegal que se aplica "en el caso en el que no se da explicación, ni razón sobre la persona detenida o privada de libertad", lo que supone una "pena importante" que estaría "próxima al propio delito de homicidio".

"Estamos hablando de una pena importante y nos da igual que sea de 10 o 20 años ya que, a efectos de la prisión preventiva, que es lo que está motivando nuestra actuación ahora, no es el momento de llegar a una calificación técnica", ha reiterado el fiscal jefe.

No hay indicios para imputarle un delito de asesinato

Ha matizado que la Fiscalía "no tiene indicios" para imputar al padre de los menores un delito de "asesinato u homicidio", razón por la que "no lo hemos mencionado nunca y seguimos adelante con la imputación de detención ilegal".

Por otro lado, Martín Caro ha defendido que en "ningún caso" ha existido "presión mediática" para pedir la prisión preventiva del padre de los menores y ha recordado que era la Fiscalía la única facultada para pedir dicha medida, ya que "no hay acusación particular" en este caso.

Además, ha explicado que el hecho de que el caso no esté bajo secreto de sumario "no significa que sea público", ya que cuando la investigación está en marcha "los datos no son públicos".

El fiscal ha matizado que si el Ministerio Público hubiera considerado necesario solicitar un estudio clínico sobre el estado psicológico de Bretón "se hubiera hecho ya", aunque ha respetado cualquier estrategia de defensa del letrado del imputado ya que "es su trabajo".