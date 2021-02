La posible violación del derecho internacional en el fallecimiento de Muammar al Gadafi ha provocado la condena de Rusia y Sudáfrica, dos países que se mostraron desde un principio reacios a la intervención militar en Libia, y ha generado dudas en Naciones Unidas y en ONG internacionales, que ha pedido una investigación sobre los hechos.

"Categóricamente, no se le debía haber matado. Gadafi agotó su legitimidad hace mucho tiempo, pero el cómo ocurrió su muerte despierta por supuesto muchas dudas", ha denunciado Serguéi Lavrov, ministro de Exteriores ruso, en declaraciones a la emisora de radio "Eco de Moscú".

Según Lavrov, "el derecho internacional dice que en los conflictos armados, y en Libia hubo y hay un conflicto, rige el derecho humanitario".

"Teniendo en cuenta el hecho de que había una orden de detención en contra de Gadafi, quien lo encontró habría tenido que arrestarlo y remitirlo a la Corte Penal Internacional, ha recordado el presidentde sudafricnao, Jacob Zuma.

"Hay cosas que pasan en la guerra. Ha que gente que ha sido asesinada y otra capturada. Se esperaba que Gadafi fuese arrestado si se le localizaba", ha añadido el presidente sudafricano.

En esta orden de arresto están incluidas otras dos personas que no han sido aún capturadas : Saif al Islam Gadafi -del que se ha dicho que ha fallecido o que ha sido detenido sin que haya prueba aún de ello- y el jefe de seguridad del coronel.

La ONU pide una investigación

A la vista de las versiones contradictorias sobre la circunstancias de la captura de Gadafi, la oficina de la ONU para los derechos humanos ha anunciado que pedirá una investigación.

"No está claro cómo murió, es necesaria una investigación", ha dicho en Ginebra el portavoz de la oficina, Rupert Colville, quien ha calificado de "perturbadores" las imágenes de su muerte.

Una comisión internacional, dependiente del Consejo de Derechos Humanos, ya está investigando alegaciones de crímenes y torturas en Libia. Colville espera que este equipo investigará lo sucedido.

"Es un principio fundamental de legislación internacional que la gente acusada de crímenes graves debe ser juzgada, si es posible. Las ejecuciones sumarias son estrictamente ilegales. Es diferente si alguien muere en combate", ha explicado Colville.

También en Amnistía Internacional creen necesario aclarar lo ocurrido. "Si se le capturó con vida y se le mató, estamos hablando de un crimen de guerra", ha advertido Eva Suárez-Llanos, directora adjunta de AI España.

No obstante, Suárez-Llanos subraya que la desaparición del mandatario no debiera "restar posibilidades de hacer justicia", y ha pedido al CNT que garantice "la rendición de cuentas y la no impunidad para las violaciones de los derechos humanos en el pasado, en los últimos meses y ahora mismo".

AI denuncia que en este momento se están produciendo detenciones ilegales, secuestros y torturas y que el sistema legal es inexistente.

Por último, la muerte del exmandatario "priva al nuevo gobierno libio de la oportunidad de mostrarse mejores de lo que él era", explica Daniel Korski, miembro del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores, en declaraciones a Reuters. "Además, se arriesgan a crear a hacer un mártir de un hombre cuyos actos en vida nunca le habrían garantizado ese mérito".