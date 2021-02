Agustín Pérez Rubio cumple este mes 2 años como director de uno de los museos más modernos de España, el Museo de Arte Moderno de Castilla y León (MUSAC), pero él recalca que ya era director en funciones en enero de 2009, cuando dimitió su antecesor, Rafael Doctor.

Simpático, hablador, y optimista, Agustín Pérez Rubio, valenciano y Licenciado en Geografía e Historia (especialidad en Historia del Arte), ha contado a RTVE.es cómo ve el Arte Contemporáneo en España, cómo ha afectado la crisis a los museos, cuáles han sido sus logros y qué retos tiene aún por cumplir.

–Agustín, ¿qué lugar ocupa el MUSAC hoy en día entre los museos de Arte Contemporáneo de España y del mundo?

Yo creo que en el panorama español el MUSAC es uno de los museos más importantes, junto con otros como el Macba o el IVAM, teniendo en cuenta que el Museo Reina Sofía, como museo nacional, tiene el mayor protagonismo.

En el panorama europeo y en el latinoamericano, pienso que el Reina Sofía, el Macba y el MUSAC ocupan lugares destacados, aunque no pretendo quitarle importancia a otros, como el Laboral o el Artium. Y esto es así porque las colecciones que tenemos son muy potentes.

Lo que ocurre es que, cuando hablamos de los artistas, no nos podemos comparar con los suizos . No podemos comparar ARCO con lo que hay en Suiza, por ejemplo. Pero, poco a poco, centrándonos en nuestro propio discurso, y sin copiar lo que hay fuera, se están haciendo cosas muy interesantes.

"He querido que la gente vea obras anteriores al 89"

–Veo que presentáis el 24 de septiembre Cambio de Paradigma, la primera gran muestra de la colección de la Fundación Serralves. ¿Por qué hasta ahora no habíais revisado colecciones de otros centros de Arte Contemporáneo?

Bueno, ten en cuenta que el MUSAC nació en 2005 y no en una ciudad como Madrid o Barcelona. Era León. La iniciativa de Rafael Doctor, que fue muy inteligente, era hacer 2 o 3 muestras que reflejaran un discurso en torno a la colección del museo, lo que me parece fundamental.

Yo, sin embargo, lo que he querido es que la gente no solo conozca nuestra colección -que surge del año 89 y llega hasta nuestros días-, sino otras colecciones y otros discursos que yo no puedo contar desde mi colección. Yo podría haber seleccionado de Serralves las últimas piezas, pero no me interesaba. Porque quería contar los precedentes, los años de los años 60 y 70, que son los antecesores de nuestra colección.

–Háblame de esta nueva temporada. ¿Qué se va a encontrar el que vaya estos meses a visitar el MUSAC?

La gran exposición va a ser la de Serralves, de la que ya hemos hablado. Y luego vamos a encontrar varias muestras que trabajan el contexto local. Esto a mí me interesa porque, por un lado, hay artistas locales, y, por otro, porque los que no lo son están colaborando con lo local.

Por ejemplo, tendremos una exposición de Serafín Álvarez, que es un joven artista de León que ha ganado una ayuda del Gobierno de Castilla y León. Y tendremos también a Daniel García Andújar, que lleva todo el año haciendo un taller con gente de León para mostrar el capital simbólico de la ciudad de León y de su Historia.

Además, tenemos el ciclo expositivo Amikejo, con Fermín Jiménez Landa y Lee Welch, que explora las anomalías de las micro-naciones, el concepto de soberanía y sus símbolos.