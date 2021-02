Los directores Terence Davies, Hirokazu Kore-Eda, Arturo Ripstein, Wang Xiaoshuai, Sarah Polley, Julie Delpy, Ana Katz, Mathieu Demy, Filippos Tsitos, Joo Canijo y Bjrn Runge competirán en la 59 edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, que se celebra del 16 al 24 de septiembre.

En un comunicado, fuentes del Zinemaldia donostiarra han destacado que este año el certamen vuelve a reunir a "prestigiosos" directores internacionales que presentarán sus últimos trabajos.

El Festival contará en esta 59 edición con producciones de Reino Unido, Japón, México, Canadá, Francia, China, Argentina, Portugal, Grecia y Suecia que optarán a la Concha de Oro.

Próximamente se anunciará el resto de títulos que componen la Sección Oficial.

La filmografía de Terence Davies (Liverpool, 1945) incluye títulos como 'Distant Voices, Still Lives', 'The Long Day Closes', 'House of Mirth' y 'Of Time and the City'.

Las propuestas de Ripstein, Polley y Delpy

El mexicano Arturo Ripstein optará a La Concha de Oro con 'Las razones del corazón', una adaptación libre de los últimos capítulos de la novela de Gustave Flaubert Madame Bovary.

Arturo Ripstein (México D.F., 1943) ha ganado la Concha de Oro del Festival de San Sebastián en dos ocasiones, por 'Principio y fin' y por 'La perdición de los hombres', así como el Premio Especial del Jurado por 'El lugar sin límites'.

La actriz, directora y productora Sarah Polley compite también en la Sección Oficial con su segundo largometraje, la producción canadiense 'Take this waltz'.

Con un reparto encabezado por Michelle Williams y Seth Rogen, la cinta es un drama romántico protagonizado por una joven en plena confusión sentimental.

Sarah Polley (Toronto, 1979) debutó como actriz a los seis años de edad y ha colaborado con Terry Gilliam en 'The Adventures of Baron Munchausen', Atom Egoyan en 'Exotica' y 'The Sweet Hereafter' e Isabel Coixet en 'Mi vida sin mí', entre otros.

También ha dirigido varios cortometrajes y un largometraje, 'Away from Her'. Su nueva película opta también al Premio Kutxa-Nuevos Directores.

Por otro lado la francesa Julie Delpy estará presente en la Sección Oficial con su cuarta película, 'Le skylab', una nostálgica comedia sobre una reunión familiar ambientada en los años 70 que ella misma dirige y protagoniza.

Julie Delpy (París, 1969), debutó a los 14 años en el film de Jean-Luc Godard Détective (1985) y desde entonces ha trabajado con directores como Léos Carax, Bertrand Tavernier, Agnieszka Holland y Krzystof Kieslowski, entre otros. Como directora su filmografía incluye también 'Looking for Jimmy', 'Two Days in Paris' y 'The Countess'.