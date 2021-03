Amy Winehouse, la diva del soul doblegada por sus vicios

La muerte de Amy Winehouse pone fin a la prometedora carrera de una de las voces más características de la música soul. Los excesos marcaron la trayectoria de la diva londinense que, con solo dos discos en el mercado, se convirtió en una de las divas del género. Su éxito llegó en 2006 con Back to Black, con el que consiguió cinco premios Grammy en 2008.

Nacida en Londres el 14 de septiembre de 1983 en el seno de una familia judía, fue conocida por sus mezclas de diversos géneros musicales, incluidos entre ellos el soul, jazz, R&B, rock & roll y ska. Su registro vocal es descrito como acústicamente poderoso.

En 2003 Winehouse lanzó su álbum debut, Frank, que obtuvo críticas positivas y fue comercialmente exitoso en su país natal, el Reino Unido, y fue nominado por los premios Mercury Prize.

Su segundo álbum de estudio, Back to Black, fue publicado en 2006. Por este disco la cantante consiguió seis nominaciones a los Premios Grammy, de las cuales ganó cinco, entre ellas, Canción del año, Grabación del año y Mejor artista nuevo.

Debutó en el panorama musical en el año 2003 con su álbum 'Frank'. Este trabajo le valió una nominación en los Premios Mercury Music y un Ivor Novello Award en 2004, por su single 'Stronger than Me'.

Back to black, pasaporte al éxito

En 2006 publicó su segundo álbum, 'Back to black', en el que plasmó sus experiencias personales más tormentosas. Bajo la producción de Mark Jonson, con este disco consiguió actualizar los sonidos más tradicionales del soul.

Gracias a los numerosos premios que recibió, la discográfica Universal reeditó el disco en formato lujo con un CD adicional que incluía ocho temas clásicos interpretados por Amy, como 'Cupid', del gran Sam Cooke, a ritmo de ska, o una versión acústica de 'To know him is to love him', de Phil Spector.

En 2007 fue considerada la revelación musical del año, liderando la lista de ventas en todo el mundo con su segundo álbum 'Back to black', del que ha vendido hasta el 2008 más de seis millones de copias, y con el que ganó un Brit Award en la categoría de Mejor Artista Británica. Además su single 'Rehab' (rehabilitación) fue elegido 'canción del año' en los premios que concede anualmente la prestigiosa revista 'Mojo'.

En este mismo año, la cantante obtuvo el premio 'Artist choice' (premio que deciden los cantantes) en los premios MTV Europe Music Awards, celebrados en Munich.