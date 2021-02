El primer ministro del Consejo Nacional de Transición (CNT) de Libia, Mahmud Jibril, en su primera visita a España, ha trasladado la voluntad de la oposición libia: la prioridad sigue siendo la marcha de Gadafi y, además, es necesario disponer de una ayuda económica para reconstruir el país, sumido en el conflicto desde hace más de tres meses.

Este es el mensaje que ha comunicado en su rueda de prensa junto a la ministra de Exteriores española, Trinidad Jiménez, a quien, además, ha agradecido su rapidez a la hora de reconocerles como interlocutores legítimos de su pueblo así como por la ayuda prestada hasta el momento.

Jiménez, por su parte, ha hecho hincapié en que la debilidad del líder libio es tan grande, que es necesario profundizar en los trabajos que diseñen un nuevo futuro para el país.

Doble acción

Por otro lado, y fruto de ese momento de incertidumbre que todavía vive el país, la ministra de Exteriores española, ha explicado que la postura de la comunidad internacional es la de, demomento, intensificar la presión económica, política y militar contra Gadafi al tiempo que se diseña un proyecto de futuro para el país.

Por su parte, tras ser preguntado sobre si aceptarían o no que en ese futuro Gadafi siguiera en Libia pero ya sin estar en su cargo, Jibril ha explicado que la única opción posible es la de que abandone: "Primero hagamos que deje el poder. Después ya veremos si permitimos que se quede o no en Libia, eso es algo que deberá decidir el pueblo libio más adelante".

Por ello, ha manifestado que una eventual mesa de negocación entre los dos bandos del conflicto no será una realidad hasta la salida del líder: "Si Gadafi no abandona el poder no habrá lugar para un intercambio de ideas. Insisto en que lo que no es negociable es que deje el poder".