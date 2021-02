Jay Rockefeller, senador demócrata de Virginia Occidental, ha expresado su preocupación porque el espionaje periodístico en Londres, admitido por News Corporation, "pudo haberse extendido a víctimas" de los atentados de 2001 "o a otros estadounidenses".

Por ello, el influyente político estadounidense ha pedido a través de un comunicado publicado este miércoles que se abra una investigación para saber si la empresa periodística News Corporation ha realizado espionaje u otras actividades ilegales en Estados Unidos.

Rockefeller ha manifestado que las acusaciones contra el diario británico News of the World, propiedad de News Corporation, levantan graves interrogantes sobre si la compañía ha violado o no alguna ley estadounidense, "y aliento", ha apuntado, "a las debidas agencias a que investiguen para cerciorarse de que no se ha violado la vida privada de estadounidenses".

El imperio en EE.UU. "De ser así, las consecuencias serán serias", ha amenazado Rockefeller en la nota, publicada en la página web del Comité de Comercio, Ciencia y Transporte del Senado de EE.UU., que él preside. Por ahora, la Comisión Federal de Comunicaciones de EE.UU. (FCC, en inglés) ha dicho que no tiene previsto lanzar una investigación, pero en el Congreso aumentan las presiones en ese sentido. El imperio mediático de Rupert Murdoch incluye en EE.UU. la cadena televisiva Fox News, de corte conservador, y el diario The New York Post. El pasado lunes, el grupo cívico "Ciudadanos por la Responsabilidad y la Etica" presionaba a Rockefeller en una misiva para que se investiguen las actividades de News Corppration en EEUU, a raíz de informes en la prensa británica de presunto espionaje de víctimas de los atentados del 11 de septiembre de 2001.