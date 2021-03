Víctor Manuel, cantautor y miembro de la recién electa Junta Directiva de la SGAE, ha expresado horas antes de que se postergara la comparecencia pública de la Sociedad General de Autores y Editores, que Teddy Bautista "ofrecerá apartarse" de su cúpula tras el auto del juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz.

"Teddy es un hombre muy juicioso, creo que él será partidario también, en este momento y en la situación procesal en la que está el tema, de apartarse y ofrecer un perfil bajo de su trabajo dentro de la SGAE", ha explicado en declaraciones a Onda Cero el cantante, recogidas por Efe.

En RNE, Víctor Manuel ha asegurado que "se va a crear una comisión rectora, presidida por un hombre independiente ajeno, a la casa para esclarecer todo lo que ha ocurrido" y que se nombrará el día 12.

Víctor Manuel ha hecho estas declaraciones horas antes de la rueda de prensa que junto a sus compañeros de la Junta Directiva iba a ofrecer a media mañana en el Palacio de Longoria, sede de la SGAE en Madrid, y que finalmente se ha suspendido para celebrarse en la tarde de este martes.

La comparecencia ha sido postergada a raíz del auto del juez Pablo Ruz, de la Audiencia Nacional, que alrededor de la medianoche de ayer, lunes, apuntó la existencia, en la investigación de la operación SAGA, de una trama de desvío de fondos "ideada" por el director general de la SDAE (filial digital de SGAE), José Neri, y "consentida" por el presidente de la SGAE, Teddy Bautista.

Defiende la inocencia de Bautista

A la espera de la evolución judicial del caso, Víctor Manuel no duda de la inocencia de sus compañeros de la SGAE -Enrique Loras, Ricardo Azcoaga y Teddy Bautista-, pero reconoce que no puede decir lo mismo de los implicados de SDAE y Microgénesis -la subcontrata de SDAE-, señalados como los presuntos principales beneficiarios del desvío de fondos.

"Desconozco todo acerca de Neri y siempre he mantenido una excelente relación con él, pero ahí parece que el juez pilla cacho. Sobre eso no me puedo pronunciar, pero sobre nuestros directivos absolutamente", ha concluido.