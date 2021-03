Hace no muchos años la vida media de un móvil era de casi dos años y medio. Actualmente se calcula que es de 9 meses en Japón, 15 meses en Europa y 18 meses en EE UU.

El destino de la mayor parte de los móviles desechados es el fondo de un cajón y la basura, mientras que solo una pequeña parte se reciclan adecuadamente.

Aunque los teléfonos móviles evolucionan muy rápidamente el frecuente cambio de móvil se debe más a una cuestión comercial que tecnológica.

Un ciclo de vida corto en los móviles -como en cualquier otro bien de consumo- es necesario para mantener constante la producción. Pero la realidad es que también es insostenible.

"El actual sistema de producción de bienes de consumo que va desde la extracción de la materia prima a la producción, distribución, el consumo y el desecho es un sistema lineal. Pero vivimos en un planeta finito", explica Annie Leonard en The Story of Stuff. "Se trata de un sistema en crisis", añade.

Cuando un móvil acaba en la basura o no se recicla adecuadamente, su destino puede estar a miles de kilómetros en países como China o India .

Alargar la vida útil, reutilizar, reciclar

Alargando la vida útil de los móviles, como de cualquier tipo de aparato electrónico, ralentiza ese proceso lineal al que se refiere Leonard en The Story of Stuff y todos los procesos subyacentes, incluyendo el de la extracción de la materia prima.

“Lo único que necesitamos tirar es esta mentalidad obsoleta de 'todo a la basura'“

Si bien la obsolescencia programada afecta a todo tipo de bienes de consumo, en principio un móvil que servía ayer sive también hoy. Más aún hoy cuando, a pesar de su rápida evolución, en muchos casos los nuevos modelos no suelen ser más que versiones nuevas o más potentes, pero esencialmente iguales a las anteriores.

Reutilizar es también una forma de alargar su vida útil. Antes de tirar un móvil o de echarlo a un buzón se puede consultar a personas del entorno.

Puede que lo que a uno ya no le sirva o no necesite otra persona pueda aprovecharlo aún durante algún tiempo. Y en cualquier caso el destino final de un móvil que ya no se va a utilizar más debe ser un punto de recogida específico o una empresa de reciclaje de móviles.

De este modo al menos una parte de los materiales que contiene pueden volver a ser utilizado. Así se puede "convertir a este sistema lineal en uno nuevo, uno que no desperdicie recursos. Porque lo único que necesitamos tirar es esta mentalidad obsoleta de todo a la basura", concluye Annie Leonard.