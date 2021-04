El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez, apenas ha avanzado nuevas medidas económicas en su discurso sobre el estado de la nación, dominado por la crisis, pero en el que ha preferido defender las reformas ya en marcha, señalando que deben continuar "gobierne quien gobierne".

Así, la principal novedad ha sido el anuncio de una mayor protección para quienes no pueden hacer frente al pago de la hipoteca, elevando el umbral de ingresos no embargables: "El Gobierno es consciente de la coyuntura especialmente difícil a la que se enfrentan las familias que pierden su vivienda y siguen debiendo dinero al banco porque su valor no es suficiente para cubrir lo que resta de hipoteca", ha señalado Zapatero en su discurso.

“Serán compatibles con los imperativos de seguridad jurídica y de solvencia de las entidades prestatarias“

"En las próximas semanas, aprobaremos nuevas medidas de protección de las personas sujetas, por imposibilidad de atender a sus compromisos, a procesos de ejecución presupuestaria, que serán compatibles con los imperativos de seguridad jurídica y de solvencia de las entidades prestatarias", ha añadido Zapatero.

Posteriormente, en una de sus réplicas a CIU, Zapatero ha detallado que el umbral de ingresos no embargables en caso de ejecución hipotecaria se eleva del actual 10% del salario mínimo interprofesional al 50%, lo que equivale a que no podrán embargar ingresos por debajo de 961 euros, frente a los 641 euros actuales.

Además, se eleva el umbral al 30% para el salario de los mimebros de la familia embargada, por lo que una persona con dos personas a su cargo tendría un umbral de inembargabilidad de casi 1.350 euros.

De esta forma, si una persona sin cargas familiares tiene una hipoteca mensual superior a 961 euros, el banco solo podría embargarle la diferencia de ingresos mensuales, mientras que si tiene cargas familiares, ese umbral de inembargabilidad se elevaría.

Regla de gasto para las autonomías La otra propuesta del presidente del Gobierno supone la concreción de una idea que ya habían avanzado algunos dirigentes socialistas, como el vicepresidente Alfredo Pérez Rubalcaba, sobre la conveniencia de limitar el gasto de las Comunidades Autónomas. "Para garantizar la sostenibilidad fiscal en el medio plazo, el Gobierno propondrá, en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera del próximo mes de julio, la aprobación de una regla de gasto en las autonomías similar a la que se va a aprobar en el Estado y en las Corporaciones Locales", ha dicho Zapatero. Hasta ahora, únicamente el Estado tiene fijado un techo de gasto para sus presupuestos, que, además, depende de una decisión discrecional del Gobierno. La nueva norma, que según Zapatero será enviada al Congreso "en las próximas semanas", vinculará ese techo de gasto al ciclo económico: cuando el PIB nominal suba, se podrá aumentar, pero si baja, deberá reducirse. Esta vinculación entre el crecimiento económico y el gasto es la que se pretende trasladar ahora a las comunidades autónomas. Varias de las regiones, tanto socialistas como populares, se han mostrado de acuerdo e incluso Galicia ha aprobado su propia ley para limitar el gasto. Por otro lado, Zapatero también ha anunciado, sin concretarlas, nuevas medidas "para aliviar la morosidad que padecen, especialmente, pymes y autónomos" ante los ayuntamientos. Posteriormente, en su réplica a CiU, ha señalado que ha anunciado la puesta en marcha de una nueva línea de crédito del ICO destinada a entidades locales para el pago a proveedores de facturas atrasadas.