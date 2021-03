El vicepresidente primero y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha anunciado este viernes que dejará el Ministerio del Interior antes de las próximas elecciones generales al entender que no es compatible ese cargo con el hecho de ser el candidato del PSOE a la Presidencia del Gobierno.

Sin embargo, no ha precisado ni cuándo (si nada más ser proclamado candidato o cuando se convoquen los comicios) ni si conservará sus otros cargos en el Gobierno o los dejará todos.

No obstante, al ser preguntado sobre si baraja la posibilidad de ser ministro del Interior hasta el mismo día de las elecciones, ha avanzado que abandonará antes este departamento.

"Es una obviedad. El candidato no puede ser el ministro que organice las elecciones", ha señalado.

Abundando en esa idea ha señalado irónicamente que agradecería que pudiera aclarar este extremo por si alguien podía pensar que él, como ministro del Interior, iba a estar dando los resultados electorales al candidato socialista, es decir, a él mismo.

"Se dicen cosas tan raras...", ha añadido el vicepresidente en la primera ocasión en que ha confirmado que dejará al menos uno de los cargos que desempeña en el Gobierno debido a su condición de cabeza de cartel socialista para los próximos comicios generales.

Rubalcaba ha negado que el hecho de haber tenido que anular un viaje de partido previsto para hoy a Valencia debido a la concentración convocada por el movimiento 15-M le haya hecho reflexionar sobre las dificultades de mantener el cargo de ministro del Interior a la vez que es el candidato socialista.

"Taxativamente, no. El ministro del Interior tiene muchas restricciones, pero las llevo muy bien, las he llevado muy bien durante cinco años y, por tanto, no tengo ninguna sensación", ha asegurado.

El plazo para las primarias se acaba el lunes Este lunes se cierra el plazo para presentarse como candidato a las elecciones primarias del PSOE. Los aspirantes a competir por ese puesto con Rubalcaba, que recibió el apoyo del Comité Federal el pasado 28 de mayo, tendrán que presentar para conseguirlo 22.000 avales, el 10% de los militantes con los que cuenta el PSOE. Si ninguno lo consigue, Rubalcaba podrá ser proclamado candidato el mismo 18 de junio. Si hay más de un candidato, las elecciones primarias como tal se celebrarían el 26 de junio. En el último Comité Federal, Rubalcaba aceptó el reto de ser candidato. "Sí , compañeros, me presento a las primarias. No somos un partido que vaya a las elecciones a obtener derrotas dignas sino victorias democráticas", dijo entonces. El cierre de filas en el Comité Federal fue total con el "candidato de consenso", tal y como lo denominaron los 'barones' socialistas y numerosos miembros del partido. Todos han coincidieron con Zapatero, que ha dijo de él: "Es un esprinter, es capaz de ganar unas elecciones en diez meses". El número dos del Gobierno apuntó que lleva "37 años a disposición del partido y del país" y que no iba a dejar de hacerlo.

Los sindicatos policiales le piden que no espere más Los dos principales sindicatos del Cuerpo Nacional de Policía, el SUP y la CEP, han pedido al vicepresidente primero del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, que no espere más y abandone ya el Ministerio del Interior, que necesita un ministro "a tiempo completo" y pendiente de los asuntos "las 24 horas del día". "¿Qué espera para marcharse?", ha dicho a EFE el secretario de Comunicación del SUP, José María Benito, que ha advertido de que la "anarquía" y la falta de dirección que sufre Interior necesita un ministro "a tiempo completo". En esta misma línea se ha expresado el vicesecretario general de la CEP, Lorenzo Nebrera, que ha alertado de que Interior es un ministerio con "problemas" y que exige completa dedicación, como se está poniendo de manifiesto con la gestión policial del Movimiento 15M. "Sabemos de la capacidad de trabajo de Rubalcaba, que es inmensa, pero necesitamos a alguien que dedique todos sus esfuerzos al Ministerio del Interior", ha insistido Nebrera. Desde la Guardia Civil, el portavoz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles, Juan Antonio Delgado, ha afirmado también que "lo mejor" es que Rubalcaba abandone ya el Ministerio del Interior y deje paso a un nuevo ministro que se dedique "en exclusiva" a uno de los departamentos más importantes del gabinete. Delgado ha recordado que la vicepresidencia primera ya le resta mucho tiempo a Rubalcaba que, a su juicio, no debería simultanear también la candidatura del PSOE a la Presidencia del Gobierno