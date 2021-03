Centenares de personas, 700 según fuentes policiales que preveían más afluencia de público, esperaban a las 11.30 la apertura de un auténtico mercado de frutas y verduras en el centro de Madrid: el de los agricultores que han repartido gratis unos 40.000 kilos de patatas, berenjenas, pimientos, limones, tomates, sandías, melones... y, sobre todo, pepino, la gran estrella.

Con esta acción, la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha querido promocionar estos productos españoles que han sufrido el impacto primero de la crisis del pepino y, después, de la bacteria E. coli.

"Repartimos 40.000 kilos de salud", ha subrayado Miguel López, secretario general de COAG en rueda de prensa, donde también ha calificado de "vergonzosa, humillante y patética" la ayuda propuesta por Bruselas de 150 millones de euros.

"La UE está gestionando muy mal la crisis", ha subrayado López, que también ha pedido que "responsabilidades políticas tanto en Alemania como en la Comisión Europea" por la crisis del sector.

"Me viene de muerte"

Los consumidores que se han dado cita en la plaza de Felipe II de Madrid han respaldado las reivindicaciones agrícolas y han agradecido el gesto de los productores.

"Esto es estupendo para nosotros", aseguraba Rosa María a RTVE.es. "Por lo menos para mí. Yo solo trabajo tres horas y gano 409 euros al mes. Así que me viene de muerte porque tengo que mirar el céntimo: ya no sé de dónde recortar", contaba con resignación esta modista que ahora se gana la vida limpiando oficinas.

“Voy a colgar dos pepinos en el balcón de mi casa para reivindicarlos, que están muy buenos“

Muchos de los que hacían cola eran jubilados. Es el caso de Ana, que ha llenado el carro de la compra. "Me llevo de todo. He pedido melones, berenjenas, pepinos, pimientos rojos... me han faltado los limones, que estaban al principio y me los he pasado", cuenta a RTVE.es.

Pero la estrella ha sido el pepino. Sin ninguna duda. "Es que a mí me encanta, sobre todo ahora que empezamos con las ensaladas, el gazpacho... Y voy a colgar dos en mi balcón, que vivo en un primero, para que todos lo vean", subraya Rosa a RTVE.es, que confiensa que repartirá la verdura entre sus hijos en paro.