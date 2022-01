La coalición no da tregua al régimen libio y ha vuelto a bombardear por séptimo día las bases militares clave de Muamar el Gadafi, lo que ha dado un nuevo respiro a los rebeldes.



Aviones franceses han destruido esta noche una batería de las tropas de Gadafi que disparaba contra la ciudad libia de Ejdabiya y han causado graves daños en la base militar de Al Jufrah, según ha explicado este viernes el jefe del Estado Mayor del Ejército francés, Edouard Guillaud.

En Ejdabiya, el principal nudo de comunicaciones en el este del país, los rebeldes esperan recuperar el control total de la ciudad "entre hoy y mañana" gracias al nuevo empuje de la aviación aliada.

Aun así, el portavoz de los opositores, Mustafa Geriani, ha expresado su preocupación por lo que van a encontrarse allí cuando los choques con las fuerzas del líder libio terminen porque "podría haber miles de muertos".

"Esperamos encontrar una gran cifra de víctimas y edificios destruidos" cuando todo acabe, ha subrayado el representante de los revolucionarios, que ha explicado que la coalición internacional ha bombardeado posiciones gadafistas en el acceso oeste de Ejdabiya, por lo que ha expresado su esperanza de que las tropas rebeldes sean capaces de tomar el control de esa entrada de la ciudad.

"Las fuerzas de Gadafi en Ajdabiya tienen la moral debilitada", ha indicado Geriani, a pesar de que esta mañana han vuelto a demostrar su fuerza lanzando cohetes. Además, mantienen los carros de combate en algunos accesos.

Víctimas civiles en los bombardeos

El jefe del Estado Mayor del Ejército francés ha reconocido que no puede garantizar que con los bombardeos de la coalición no se produzca alguna víctima civil, pero ha insistido en las directrices: "disparamos cuando estamos seguros de que se trata de tropas de Gadafi y de que no hay civiles".

“Creo que la campaña durará semanas, espero que no sean meses“

Igualmente ha indicado no poder responder a la cuestión de cuánto tiempo se prolongará la campaña internacional en Libia: "creo que serán semanas, espero que no sean meses". "La solución es política, como siempre", ha añadido.