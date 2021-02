El presidente del PP, Mariano Rajoy, ha pedido, en la clausura de la I Cumbre del PP en el Exterior, elecciones generales anticipadas, porque "cuanto más tiempo estén ahí, y más tarden en darle la palabra a los españoles, más caro nos va a costar a todos".

En el Auditorio Ciudad de León, que estaba abarrotado de público, Rajoy ha dicho que un cambio de gobierno en el país es de "urgencia nacional", porque "si estamos como estamos" es por culpa de la gestión del Ejecutivo.

España "vive una situación muy difícil" y atraviesa "una grave crisis, no sólo económica, sino social e institucional", ha dicho Rajoy, que no ha aludido en ningún momento al discurso del ex presidente del Gobierno José María Aznar, quien ayer dijo que España era un Estado intervenido.

Sí ha dicho que no iba a "entrar en detalles sobre la situación del país", porque "todos la conocen". Ha dicho que el que haya elecciones depende del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, al que ha exigido que si sigue en el poder, al menos, debería gobernar con "criterio aunque sea malo", porque al menos hay reglas de juego.

Rajoy, dando por hecho que el PP gobernará España, ha avanzado que, cuando lo haga, presentará en las Cortes un plan económico para cuatro años donde todo el mundo conozca las reglas de juego.

En su "proyecto de cambio", Rajoy ha manifestado que tienen cabida todos los españoles, independientemente de donde vivan, y ha dicho dejado claro que su partido cree en la pluralidad de la constitución y en el Estado de las Autonomías.

Rajoy ha clausurado la Cumbre del PP en el Exterior, que fue inaugurada ayer por el ex presidente del Gobierno José María Aznar y la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, con quienes no ha coincidido en el evento.