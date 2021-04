Más de una veintena de páginas webs han cerrado a lo largo del día de hoy como protesta ante la posible aprobación el próximo martes de la disposición conocida como 'Ley Sinde', una medida que convertirá a Internet "en una tele más, al servicio del poder".

'Cinetube', 'Series Yonkis', 'El Rincón de Jesús', 'Cine Gratis' o 'Por descarga directa' han sido algunos de los participantes de esta iniciativa, que en la mayor parte de los casos redirigen a un texto explicativo del motivo del cierre a todos los usuarios que quieren acceder a sus contenidos.

"Si se aprueba la 'Ley Sinde', esta página desaparecerá. Internet será una tele más, al servicio del poder. Por la libertad de expresión en la Red. No a la censura. No a la Ley Sinde. No al cierre de webs", han explicado en ese breve texto. Todos ellos redirigen a los usuarios al portal 'No al cierre de webs' un espacio donde se encuentra un manifiesto del movimiento.

'No al cierre de webs' aloja también 'links' a algunos de los principales sitios que se han opuesta a la 'Ley Sinde' como Red Sostenible'. En su última entrada, pide a los internautas "seguir tejiendo" ayuda para evitar la disposición ya que, en caso de aprobarse, supondría "un cambio para siempre para todo el Internet español".

"Te invitamos a ver los vídeos, a escuchar, a leer y a reflexionar. Cuando te hayas informado acerca del peligro para las libertades que representa la Ley Sinde, no te quedes sentado. Sal a la calle y explícalo a todas aquellas personas que conozcas, muy especialmente a aquellas que viven desconectadas de Internet", ha explicado a los ciudadanos.

Este documento responsabiliza a Estados Unidos como "incitador" de la aprobación de la medida, puesto que "ha presionado y pisoteado la soberanía nacional española" para sacar adelante el cierre de webs. "Es una imposición extranjera para lograr una Internet sumisa y aceptable", ha señalado.

Pese a que varios de los internautas que han intentado acceder a alguna de esta web se ha visto perjudicado --incluso alguno de ellos estaban utilizándolas cuando se ha producido el 'apagón, tal y como relatan en diversos foros--,