¿Qué opina acerca de la prohibición de fumar en los parques infantiles propuesta por el Gobierno vasco?

Creo que es una demostración más de que las políticas antitabaco no buscan la protección del derecho del no fumador, sino la persecución, el acoso del fumador, el achicamiento de su espacio para que se vea obligado a dejar de fumar. Al aire libre, no se vulnera el derecho de nadie.

Es una propuesta valiente y hay que apoyarla. Además de motivos de salud hay motivos educativos y pedagógicos para no permitir fumar en ciertos lugares. Uno muy importante no contemplado en el texto de la reforma de la Ley son los espacios abiertos de los centros de enseñanza (el patio del recreo, instalaciones deportivas escolares...) Toronto, Wisconsin, California, Meine, Washington, y en Europa el Reino Unido, ya lo hacen ¿Por qué nosotros no?