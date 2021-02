"La gente se piensa que ya hemos ganado el Oscar, pero el camino es largo, aunque estoy encantada de representar a España". Así comentaba Icíar Bollaín, en La Tarde en 24 Horas, la elección de su película, Tambien la lluvia, para representar a España en la próxima ceremonia de los Oscar, que se celebrará el próximo 27 de febrero.

"Iba a la academia de cine porque teniamos junta (es la Vicepresidenta) y cuando me quedaban 50 metros me ha llegado el mensaje; y es una emoción indescriptible. Es muy bonito, la película no se ha estrenado todavía, aunque ha estado en unos cines para cumplir con los requisitos que pide Hollywood y se han hecho unos paases en la Academia y estoy agradecidísima de que la hayan elegido"

El filme también ha sido votado para los premios Ariel de México. La primera criba para los galardones de Hollywood tendrá lugar el 26 de enero, fecha en la que se decidirán los títulos candidatos a mejor película en habla no inglesa. Icíar Bollaín es la primera mujer que representa a España en los Oscar.

"Alguién me decía, siempre soís las primeras en algo. Y lamentablemente es cierto. Creo que, aparte de que me haya tocado a mí, es importante porque apenas somos un 7 por ciento de realizadoras. Y además es bueno porque servimos de ejemplo, porque si hoy me ve una niña igual dice: "Yo también quiero ser directora de cine. Das visibilidad a un trabajo que pueden hacer igual hombres que mujeres".

Una película de chicos Sin embargo Icíar confiesa que la suya es una película de hombres: "Es una peli de chicos, sólo hay tres mujeres con papeles pequeños pero el peso lo llevan los hombres. Es un magnífico guión de Paul Laverty... es la primera vez que no hago yo el guión. Es muy ambicioso y complejo, y mezcla varias realidades: una película de época y una realidad que ocurrió en Cochabamba en el año 2000; un conflicto civil por el tema del agua; también es una película de acción... y yo me ví volcando coches y manejando 200 mil extras. He disfrutado un monton porque ha sido una aventura, un reto y estoy muy orgullosa". "Es una película rodada en Bolivia y coproducida por Méjico, España y Francia, porque se salía de los presupuestos medios (5 millones de euros) y necesitaba apoyo. Se ha hecho un poco por los pelos, ahora con la crisis no se podría haber hecho, menos mal que la rodamos hace año y medio". "Además se ha proyectado en el Festival de Toronto y ha sido muy bien recibida, porque creo que trata temas universales.