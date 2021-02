El diputado general de Vizcaya, José Luis Bilbao, ha exhibido una carta de extorsión de ETA para mostrar que a pesar de que la banda terrorista ha anunciado un "cese de acciones armadas ofensivas", la realidad es que ésta continúa amenazando y extorsionando.

La exhibición de esta carta se ha producido este martes durante la sesión de tarde del pleno de política general de Vizcaya, que se está celebrando en la Casa de Juntas de Gernika, según han confirmado fuentes de la Diputación.

Bilbao ha mostrado la carta durante la réplica que ha realizado tras escuchar la intervención de diversas formaciones como EA o la representante de ANV, que se han referido a los últimos comunicados de ETA y han demandado a partidos e instituciones que contribuyan para lograr la pacificación y normalización política.

Bilbao ha subrayado que "hoy la amenaza del terror sigue vigente y cartas como ésta", en referencia a la que tenía en la mano procedente de ETA, "siguen llegando".

"Mientras hablamos de procesos y hablamos de vías, siguen llegando estas cartas y le llegan a un ciudadano al que le dice que, para abonar dicha cantidad, debe dirigirse a los habituales círculos de la izquierda abertzale", ha apuntado.

"Y me pregunto yo: ¿quienes son los habituales círculos de la izquierda abertzale?. Porque, en la carta, también dice que el no responder positivamente a esta petición le haría acreedor de las medidas que Euskadi Ta Askatasuna (ETA) decida aplicar contra usted y sus bienes", ha manifestado.

ETA debe abandonar la violencia

Durante el discurso pronunciado en la sesión de la mañana, Bilbao ha dejado claro que cualquier "diálogo resolutivo" sobre la normalización política de Euskadi debe partir de la "voluntad verificable del cese total y abandono de la violencia por parte de ETA y debe tener una habilitación parlamentaria".

Asimismo, Bilbao ha señalado que "el día en que ETA desaparezca, será un gran día", y ha subrayado que querría que "la izquierda abertzale no emancipada (de ETA) sea capaz de sacudirse de la tutela de ETA". "Pero no tengan la falsa ilusión de que la sociedad vasca va a recibir como héroes a quienes no han aportado a nuestra historia nada más que muerte, dolor, víctimas, miedo y destrucción", ha señalado.

Por último, ha apuntado que, "quienes no respetan el derecho a la vida, no tienen legitimidad para hablar de otros derechos", y los que "no tienen otra fuerza que la que les proporcionan las armas, no pueden ser garantes de ningún proceso".